„Északról délre haladva egyre jobb” – Orbán Viktor bevette Mohácsot

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 16:33
MohácsOrbán Viktor
Elképesztő sikerrel zajlott negyedik Háborúellenes Gyűlés, Mohácson is telt ház fogadta Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Mint arról már beszámoltunk, a miniszterelnök beszédében mások mellett érintette a háború, a migráció és ez ellenzék témakörét is, Orbán Viktor most pedig egy albumot osztott meg a Facebook-oldalán a DPK tagot találkozójáról. 

Mohács. Északról délre haladva egyre jobb. Aki nem látta, itt visszanézheti 

- írta a Háborúellenes Gyűlésről megosztott bejegyzéséhez a kormányfő. 

Telt ház várta Orbán Viktort Mohácson 

Nézd meg a Bors videóját Orbán Viktor megérkezéséről a Háborúellenes Gyűlésre:

