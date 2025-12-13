„Északról délre haladva egyre jobb” – Orbán Viktor bevette Mohácsot

Mint arról már beszámoltunk, a miniszterelnök beszédében mások mellett érintette a háború, a migráció és ez ellenzék témakörét is, Orbán Viktor most pedig egy albumot osztott meg a Facebook-oldalán a DPK tagot találkozójáról.

Mohács. Északról délre haladva egyre jobb. Aki nem látta, itt visszanézheti

- írta a Háborúellenes Gyűlésről megosztott bejegyzéséhez a kormányfő.

Telt ház várta Orbán Viktort Mohácson

Nézd meg a Bors videóját Orbán Viktor megérkezéséről a Háborúellenes Gyűlésre: