„Északról délre haladva egyre jobb” – Orbán Viktor bevette Mohácsot

Mint arról már beszámoltunk, a miniszterelnök beszédében mások mellett érintette a háború, a migráció és ez ellenzék témakörét is, Orbán Viktor most pedig egy albumot osztott meg a Facebook-oldalán a DPK tagot találkozójáról.
Mohács. Északról délre haladva egyre jobb. Aki nem látta, itt visszanézheti
- írta a Háborúellenes Gyűlésről megosztott bejegyzéséhez a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.