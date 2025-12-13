Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Otília, Luca névnapja

Rudán Joe is fellépett a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 15:30
békerudán joe
Rudán Joe is felszólalt a háború ellen, mivel a rocklegenda zenéi is erről szóltak az elmúlt időszakban. A Háborúellenes Gyűlésen az énekes sem mehetett el a szomszédunkban zajló tragikus háború mellett.
Bors
A szerző cikkei

Rudán Joe nem csupán a Háborúellenes Gyűlésen szólalt fel ezzel kapcsolatban, hanem a zenéiben is már régóta szerepel a háború és a béke ellentéte. Elmondása szerint több dala is van, ami erről szól, de már egy olyan is született, ami pont a mostani helyzetet írja le. Az énekes köszönetet is mondott Orbán Viktornak, hogy megvédi a határainkat.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY rudán joe dr Szili katalin
A Háborúellenes Gyűlés fellépői között Rudán Joe is ott volt, aki rockénekesként is kiállt a háború ellen (Fotó: MW)

Rudán Joe is színpadon volt a Háborúellenes Gyűlésen

Az énekes legenda korábban is felszólalt a háború ellen, de inkább zenéiben fejezte ki gondolatait.

Abban az időben nőttem fel és kezdtem el rockzenét hallgatni, amikor a világ a háború ellenes rockfesztiválokról szólt. Magyarországon is voltak ilyen rockfesztiválok és akkor ezeket még amatőrként néztem. Minden normális ember szerintem a háború ellen van, nem véletlen éneklek már 35 éve a háborúról

– mesélte Rudán Joe.

Ezután zenéiről is beszámolt a rockénekes, akinek több dala is van ebben a témában. Az utolsó albuma, ami nemrég jelent meg, elmondása szerint éppen ezt a világot írja le, amiben éppen mi is élünk. 

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY rudán joe
Rudán Joe dalai gyakran szólnak a háborúellenességről (Fotó: MW)

Rudán Joe: „A véleményünk semmit nem változott”

Lassan tíz éve adtuk ki a Védd meg a határt című dalunkat, amiért kaptunk hideget-meleget. Azzal tudunk mi kiállni, amiben jók vagyunk, tehát énekelünk és zenélünk. Kedves barátom is itt van közöttünk, aki annak a dalnak a szövegét írta. Tehát mi tíz éve kiálltunk az igazunkért és azóta a véleményünk semmit nem változott

– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadján a rocklegenda. A köszönet sem maradt ki a beszédből, mivel Rudán Joe úgy érzi, ezzel tartozik a miniszterelnöknek.

Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ebben az országban. Illetve köszönjük szépen a miniszterelnöknek, hogy kiállhatunk az igazunkért

– zárta beszédét a híres énekes.

