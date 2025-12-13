A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen felszólaltak a sztárok - ezek voltak a legfontosabb gondolatok

December 13-án Mohácson ismét megtelt a nézőtér: a Háborúellenes Gyűlés nemcsak tömegeket mozgatott meg, hanem ismert zenészeket, művészeket is a színpadra hívott. Az eseményt ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip vezette, akik ezúttal is biztos kézzel vezényelték le a programot, míg a kerekasztal-beszélgetésen Miklósa Erika és Rudán Joe osztották meg személyes gondolataikat a békéről, a félelemről és azokról az értékekről, amelyekre a bizonytalan időkben is lehet építeni.
Az esemény egy óriási geggel indult, ami azonnal megadta az alaphangulatot: Rákay Philip ugyanis búsómaszkban lépett a színpadra. A váratlan belépő egyszerre volt humoros és szimbolikus utalás arra, hogy Magyar Péter ezúttal nem "követte" a gyűlést – a közönség pedig nevetéssel és tapssal fogadta a fricskát, ami már az első percekben feloldotta a hangulatot.
A búsómaszk azok ellen szólt, akik be akartak törni a városba vagy az országba és tönkre szerették volna tenni. Például azok ellen, akik bádogbödönhangon azt kántálják, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára
- utalt Rákay Philip Magyar Péterre.
Nem sokkal később egy kerekasztal-beszélgetés vette kezdetét, amin Miklósa Erika és Rudán Joe is jelen voltak. Erika először azokról az értékekről beszélt, amik számára a legfontosabbak.
„Az én iránytűm a hit, ami nem harsány, nem hangos, nem látványos, hanem mély. Aztán az én irányom a család is, a gyökereim: anyukám tekintete, a kislányom szemében amikor látom, hogy éppen nem vagyok eléggé jelen egy pillanatban. Ez mind-mind az én iránytűm. Ezek a legfontosabb értékek számomra: a hit, a becsület, a szeretet. Ezek olyan értékek, amelyek meg tudnak tartani embernek és egészséges gondolkodónak”
Később a saját életében átélt háborús helyzetről mesélt, és arról, hogy mennyire megviselte az hogy folyamatos félelemben élt.
Fiatalként, fiatalfelnőttként teljesen megilletődve, megijedve néztük ezt az egész történetet, ahogy a rokonságok szétszéledtek. Arra is emlékszem, amikor átmerészkedtünk, hogy lemenjünk a tengerpartra, és arra is, hogy terelgettek el minket, mert azt mondták, hogy ott éppen bombáznak, ezért arra ne menjünk. Egy idő után megszokta az ember, de mindig a félelem valahogy ott volt a szívében, és ez nem jó, mert így hogy lehet felelősen jövőt építeni félelemmel?
Rudán Joe a háborúról és a bevándorlásról is kifejtette a véleményét.
Minden normális ember szerintem a háború ellen van, nem véletlen éneklek már 35 éve a háborúról. Lassan tíz éve adtuk ki a Védd meg a határt című dalunkat, amiért kaptunk hideget-meleget. Tíz éve kiálltunk az igazunkért és azóta a véleményünk semmit nem változott. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ebben az országban. Illetve köszönjük szépen a Miniszterelnöknek, hogy kiállhatunk az igazunkért!
A beszélgetés után érkezett a Háborúellenes Gyűlések ikonikussá vált párosa, Radics Gigi és Curtis. Az első daluk azonban nem a Szabadság vándorai volt, hanem egy vadonatúj feldolgozással érkeztek, az Elindultam szép hazámból című népdalt gondolták újra. A dalról a Borsnak beszélt először Curtis.
Egy nagyon szép népdalt kaptunk meg Gigivel, hogy gondoljuk újra. Eleve a mondanivalója az eredeti dalnak is pont arról szól, hogy el kell hagynia valakinek a hazáját, mert már nem biztonságos, és azzal a honvággyal, ami felgyülemlik benne, hogyan birkózik meg, és éppen mik kavarognak a lelkében, a szívében
- mondta a rapper, aki duettpartnerével természetesen a Szabadság vándorait is előadta.
Gönczi Gáborral a Bors stábja az esemény után futott össze, aki a múlt heti kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen is részt vett. Már akkor zsákmányolt egy Orbán-firkás pulcsit, ám most még több DPK-s termékkel tér majd haza.
„Nálunk mindegyik családtagom tagja valamelyik Digitális Polgári Körnek, de ők még nem voltak ilyen rendezvényen. Én viszont munkámból adódóan többen is részt vettem és mindenhonnan viszek haza valamit. Múlt héten apukámnak vittem egyet, de többen rástartoltak, úgy hogy most viszek a család többi tagjának is” - mondta a Borsnak a Tények műsorvezetője.
