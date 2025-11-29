Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: ők lennének a tiszás megszorító csomag legnagyobb vesztesei

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 17:17
NyíregyházaOrbán Viktor
A miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen mondta el a véleményét.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a moszkvai tárgyalása után azonnal Nyíregyházára ment, ahol a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán vett részt. A vele készült interjú során beszélt arról is, hogy hiába tagad a baloldal, mindig megszorítás a politikájuk vége. Így volt ez régen is, és így lenne ez most is.  

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Radics Gigi és Curtis
Teltházas lett a Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi állomása is
Fotó: MW

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 2002-ben a baloldal esküdözött, hogy nem lesz gázáremelés, de természetesen mégis lett. A kormányfő szerint most az adóemeléssel ugyanez a helyzet, hiába tagad a Tisza Párt, ha engedjük nekik, akkor a választások után egy nappal már meg is fogják emelni az adókat. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági terve nem más, mint az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelmények, amelyeknek ő nem tett eleget, és nem is fog eleget tenni.

Orbán Viktor példaként hozta fel, hogy 

a brüsszeli dokumentumokban, úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban adóemelés, az egykulcsos adó megszüntetése, a többkulcsos adórendszer bevezetése, a vállalkozások adójának emelése és legalább az özvegyi nyugdíjak megadóztatása, a 13. havi nyugdíj eltörlése szerepel.

Vannak Brüsszel szolgálatában álló erők. Vannak, akik pénzért, valakik megbízást teljesítenek, hogy úgy alakítsák át Magyarországot, ahogy a brüsszeliek szeretnék, tereljék vissza az országot a brüsszeli útra, mi pedig azt mondjuk, hogy nekünk van egy saját országunk, egy saját felfogásunk, egy saját életformánk, és mi aszerint akarjuk berendezni, egy magyar úton járunk 

Ha a baloldalra szavaznak, majd jól megadóztatják magukat, meg elveszik az adókedvezményeket, mint ahogy tették ezt korábban, letagadják, de meg fogják csinálni, ha hagyjuk, másnap reggel 

– fogalmazott. Szavai szerint ennek a politikának az árát Budapesten fizetnék meg. 

Ők járnának a legrosszabbul, ha a baloldal nyerne, mert a vagyonadóval a pestieket fogják megsarcolni legelőször 

– jegyezte meg. Orbán Viktor a Tisza Pártról azt mondta: ezeket Brüsszelből fizetik, Brüsszelből támogatják, Brüsszelben írták meg a programjukat, Brüsszelben védik őket a magyar joghatóság és az ügyészség ellen. 

Mindenük Brüsszelben van, és ennek az új kezdeményezésnek egyetlen célja van, hogy Magyarország adja föl a függetlenséget, adja föl a szuverenitást. Ha saját út helyett jobban bízunk abban az útban, amit mások diktálnak nekünk, akkor egyenes út vezet a Tiszához, akkor oda kell szavazni. Akik hisznek abban, hogy Magyarország jobban tudja, hogy mire van szüksége a magyaroknak, hogy mi jobban el tudjuk dönteni, mint bárki más, és ha saját kezünkbe akarjuk tartani a sorsunkat, azok meg jöjjenek Nyíregyházára, illetve jöjjenek a jobboldalhoz és támogassák a nemzeti kormányt 

– hangoztatta.

Az Orbán Viktorral készült interjút itt lehet visszanézni:

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu