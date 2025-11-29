„A Tisza Ukrajnából ered, és Brüsszelbe folyik” – Gulyás Gergely is beszédet mondott a második Háborúellenes gyűlésen

Az ezúttal Nyíregyházán került megrendezésre a Háborúellenes gyűlés, ahol mások mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszédet mondott.
Országjáró beszédét azzal kezdte:
Mi a béke és a biztonság pártján állunk.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a békéhez elengedhetetlen, hogy megnyerjék a választásokat. Kiemelte, hogy a tét most nem csak a polgári fejlődés folytatása, hanem választás többek között önfeladás vagy szuverenitás, valamint háború vagy béke között.
Leszögezte, hogy a valós közösségeket alkotó polgári az online világban is jelen legyenek. Megjegyezte, hogy közös értékrend, világlátás és meggyőződés jellemzi a polgári körök tagjait.
Az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköti Magyarországot és Ukrajnát, ma már tudjuk, ez nem csak földrajzilag helytálló, politikailag is tény. A Tisza Ukrajnából ered, és Brüsszelbe folyik
– mutatott rá, majd azt kérdezte, mi lenne ezzel a térséggel, ha Ukrajna három év múlva az unió tagja lenne?
A magyar mezőgazdaság tönkretételét, a közbiztonság és a munkaerő hiányát, felszámolását jelentené. Ezt el kell kerülnünk. Most már azt is tudjuk, hogy a Tiszának programja is van: röviden, megszorítások. Van stratégiájuk is, letagadni a saját programjukat, noha ők írták és alá is írták. A baloldal egyszer már elvette a családtámogatásokat, elvette a 13. havi nyugdíjakat, amit még nem tudunk, hogy tudnak-e beszélni a Tisza Párt jelöltjei, most viszont a történelemben először feltétele a némasági fogadalom. A Tisza azt mondja, vitát akarnak, de nem szólalnak meg
– fogalmazott Gulyás Gergely, kiemelve, hogy a pártelnöknek nem csak a mostani jelöltje, a brüsszeli politikusairól sincs jobb véleménnyel, agyhalottaknak vagy Soros-ügynököknek tartja őket.
Megjegyezte, nem véletlenül titkolják a programjukat, mert tudják, ha kiderül, a kutya sem fog rájuk szavazni, de lehet már a kutyák sem, miután a háziállatokat is megadóztatná.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.