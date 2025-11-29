Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szabályosan szétszedte a tömeg: így vonult be Orbán Viktor a második Háborúellenes gyűlésen

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 12:46
Háborúellenes Gyűléstömeg
Így várták Orbán Viktort a Háborúellenes gyűlésen.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors már beszámolt, brutális tömeg várta Orbán Viktort a második alkalommal megrendezett Háborúellenes gyűlésen. Amikor pedig meg is érkezett, valóságos katarzisban tört ki a közönség, így álló sorfal kövezte ki a miniszterelnök útját a színpadig, ahol megkezdte a beszédét. 

Lássuk is, a kormányfő bevonulását:

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán viktor
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. 
Fotó: MW
Háborúellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11.29
Orbán Viktor
Háborúellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11.29
Orbán Viktor
Fotó: MW
Háborúellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11.29
Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán viktor
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. 
Fotó: MW

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu