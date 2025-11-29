Újabb harc indult az ikonikussá vált Orbán-pulcsikért: új darabbal bővült a kínálat

Pillanatok alatt elképesztően népszerű lett Orbán-firkás pulcsi, amit az első, Győrben tartott Háborúellenes gyűlésen pillanatok alatt el is kapkodtak, csak úgy, mint az Orbán Pride-os pulóvereket és pólókat.

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében a szemfülesek pedig ki is szúrhatták, hogy új pulcsival bővült a kínálat, amelyen az olvasható, hogy „Tegyük naggyá Magyarországot”.

Íme: