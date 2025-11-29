Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés Nyíregyháza: „A legfontosabb az, hogy békében és biztonságban élhetünk”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 12:11
békeSzabó Zsófi
Mások mellett az elismert szülész-nőgyógyász, Egri Erika is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen Nyíregyházán.
A második Háborúellenes gyűlésen a Szabó Zsófi és Rákay Philip a közönség soraiban helyet foglalókat is kérdezte, ahol számom helyi szinten ismert és elismert személy is helyet foglalat. 

Köztük Kisvárda szülész-nőgyógyásza, Egri Erika is, aki mások mellett arról beszélt, hogy az orvosi bérek és a kormány családpolitikája nagyon szimpatikus számára, és ezt látja is a munkája során, sorra jönnek a kisbabák. Mint mondja, ő személyesen is értintett lenne, ha belesodródna az ország egy háborúba, miután két fia van, így nem szeretné, ha részesévé válnának a háborúnak. 

Jó helyre kell tenni az x-et 

– vélekedett.
Nyíregyháza járási hivatal egyik korábbi munkatársa pedig arról beszélt, soha ennyi lehetősége nem volt a fiataloknak, mint ma, majd felidézte, a tanulás vagy épp a nyelvvizsga támogatása, az adókedvezmények, a munka alapú társadalom megteremtése által ma mindenki dolgozhat, aki szeretne.

A családállapításhoz érve is soha ennyi lehetősége nem volt a fiataloknak és családoknak, mint manapság. A legfontosabb mégis az, hogy békében és biztonságban élhetünk, mert hiába vannak lehetőségek az országban, ha globális érdekeket kellene kiszolgálnunk, annak beláthatatlan következménye lenne, ezért fontos, hogy vegyünk részt a közéletben 

– jelentette ki.

