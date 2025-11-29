Brüsszel mindent megtesz, hogy Magyarországon háborúpárti kormány legyen

Orbán Viktor felszólalása zárta a Digitális Polgári Körök (DPK) nyíregyházi háborúellenes nagygyűlését. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett a teltházas eseményen.

Többezer ember vett részt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, amelyen Orbán Viktor is jelen volt

Fotó: MW

Orbán Viktor ennek során kitért arra is, hogy az LMBTQ-ferdeségeket a gyerekeknek természetes életformaként tanítják meg Nyugat-Európában.

Az a gyerekeink elleni merénylet, ha valaki Csipke Józsika címmel könyvet ír nekik, de Brüsszel szerint Európának ilyen kontinensnek kell lennie. Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen és vannak erők, amelyek az ő szolgálatukban állnak, hogy alakítsák át hazánkat úgy, ahogy a brüsszeliek szeretnék. Ezért jól megadóztatnák az embereket, ha a baloldal útjára lépne az ország. A budapestiek járnak a legrosszabbul a baloldallal, mert a vagyonadóval legelőször őket fogják megsarcolni. A másik lehetőség az, hogy a mi utunkon, a magyar úton járjunk

– mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, azt már Brüsszel évek óta követeli, például a többkulcsos adórendszert, a nyugdíjak adóztatását vagy a vállalkozók terheinek növelését. Ez a dokumentum a brüsszeli követelmények magyar fordítása, aminek Orbán Viktor nem fog eleget tenni, mert ez nem jó a magyaroknak.

Nem szeretek az ellenzékről sokat beszélni, mert unalmas és színvonaltalan, de Magyar Péter három-négy éve még azt mondta, hogy a magyar fiataloknak soha nem volt olyan jó, mint most. Nyomon követnek minket, a rossz szándék a koreográfiájukból kitűnik. Brüsszelből fizetik őket, ott írták a programjukat, onnan védik őket a mentelmi joggal

– jelezte a kormányfő.

A miniszterelnökkel készült beszélgetést itt lehet visszanézni: