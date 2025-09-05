Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben!

Gyürk András
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 12:13
ukrajnaBarátság kőolajvezeték
Augusztusban Ukrajna többször katonai eszközökkel támadta a Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásához nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezetéket.

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, ennek kapcsán kiemelte:

Az ezt követő ukrán politikai- és sajtónyilatkozatok egyértelművé tették, hogy a támadások fő célja hazánk Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontjának erőszakkal történő megváltoztatása volt. Itt az idő, hogy az eddigi hallgatás helyett a Bizottság határozottan elítélje az ukrán energia-zsarolást, ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez.

A Barátság kőolajvezeték zavartalan működése elengedhetetlen feltétele Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásának.

Ennek a ténynek Ukrajna is tudatában van, azonban célzott katonai támadásokkal többször kísérletet tett a vezeték üzemen kívül helyezésére. Zelenszkij elnök sajtónyilatkozata pedig egyértelművé tette, hogy a támadások fő célja Magyarország megzsarolása volt Ukrajna EU-tagságának ügyében. Az energiával történő zsarolás elfogadhatatlan és szembe megy minden írott és íratlan szabállyal. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz

– jelentette ki a fideszes politikus.

Gyürk András
Gyürk András / Fotó: MTI/Európai Parlament/Marc Dossmann

Egyértelmű tájékoztatást várunk Brüsszeltől, hogy készen áll-e nyilvánosan elítélni az ukrán vezetés lépéseit és nyilatkozatait az energiazsarolás kérdésében. Továbbá érdeklődtünk, hogy a Bizottság milyen gyakorlati lépéseket tervez a hasonló jövőbeni események megelőzése érdekében

– mutatott rá a magyar EP-képviselő.

Az energiaellátás biztonsága elengedhetetlen feltétel a gazdasági versenyképesség és a társadalom életszínvonalának fenntartásához.

Még nem késő, hogy Brüsszel visszataláljon a helyes útra és végre az uniós tagállamok érdekeit képviselje egy EU-n kívüli országgal szemben. Ehhez azonban egyértelmű és határozott állásfoglalásra van szükség, az elhallgatás ideje lejárt

– fogalmazott Gyürk András.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu