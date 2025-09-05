Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben!

Ennek a ténynek Ukrajna is tudatában van, azonban célzott katonai támadásokkal többször kísérletet tett a vezeték üzemen kívül helyezésére. Zelenszkij elnök sajtónyilatkozata pedig egyértelművé tette, hogy a támadások fő célja Magyarország megzsarolása volt Ukrajna EU-tagságának ügyében. Az energiával történő zsarolás elfogadhatatlan és szembe megy minden írott és íratlan szabállyal. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz