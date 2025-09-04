Soros György kutatócége védi a Tiszát, de szerintük is erősödött a Fidesz

Újabb jelentős Tisza-előnnyel rukkolt elő a 21 Kutatóközpont pár nappal Magyar Péterék adóbotrányának kitörése után. Magyar Péter persze most sem mulasztotta el, hogy hivatkozzon az eredményekre, ahogy azt már korábban is többször megtette – írja a Mandiner.

Soros György kutatócége ismét beszállt a választások befolyásolásába Fotó: origo

Mindez annak az egyértelmű jele, hogy Soros György kutatócége ismét beszállt a választások befolyásolásába, védi a Tiszát,

de még szerintük is erősödött a Fidesz.

A 21 Kutatóközpontról érdemes felidézni, hogy vezetője, Róna Dániel korábban elismerte, hogy

manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.

Róna a 444-nek a 2022-es kampányban napvilágot látott balos kutatócégek méréseiről azt mondta: “Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. De ebből nem következik, hogy mindegyik kutatás rossz lett volna.”

„Utólag ezeket elég könnyű azonosítani, de nem fogom tudni bizonyítani, hogy ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket. Azonban sajnos nemcsak a választókat vezették félre, hanem Zaránd Péteréket (az ellenzék kampányfőnökét – a szerk) is” – fogalmazott a Maninder szerint.

De Róna tavaly is kínos magyarázkodásba kezdett az akkori eredményeik kapcsán.

A 21 Kutatóközpont neve szerepel a guruló dollárokról szóló USAID-jelentésben is: eszerint The German Marshall Fund (GMF) többször támogatta a 21 Kutatóközpontot, hogy a baloldal javára befolyásolja méréséivel a kampányt. De a kutatóközpont szorosan együttműködik a CEU-val is.

Róna Dániel, a központ igazgatója pedig a balliberális oldal kampányainak állandó segítője.

2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, 2017 decemberétől a parlamenti választásokig pedig Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. 2019 augusztusától az önkormányzati választásokig részt vett Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánycsapatában is. 2018 nyarán kezdett dolgozni a Momentumnak. Most pedig beállt a Tisza mögé.