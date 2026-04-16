Megérkezett a bejelentés: kiderült, ki lesz a Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője.

Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője. Az elektronikus zenei színtér meghatározó előadója, az amerikai dj-producer augusztus 15-én ad műsort a rendezvényen - közölte Vető Viktória sajtófőnök csütörtökön az MTI-vel.

Skrillex lesz a Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője

Skrillex lesz a Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője

A Sziget fesztivált 2026-ban augusztus 11-től 15-ig rendezik meg. A szervezők már korábban bejelentették, hogy a nagyszínpad fő fellépői között lesz Zara Larsson, Sombr, a Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, a Florence + the Machine, Skepta, a Bring Me The Horizon és Jorja Smith.

Mint írták, Skrillex (Sonny John Moore) az elektronikus zene egyik legnagyobb újítója, aki kemény basszusokkal és energiával robbantotta be a dubstepet a mainstreambe, új értelmet adva az élő elektronikus zenei fellépéseknek. A határokat feszegető, folyamatosan kísérletező producer eddig kilenc Grammy-díjat gyűjtött be, és világszerte arénákban, a legnagyobb fesztiválokon lép fel fő fellépőként.

Skrillex eddig kétszer lépett fel a Szigeten, legutóbb 2024-ben, amikor aznap nézőcsúcsot hozott a fesztivál. Eddig négy stúdióalbumot készített, idén januárban pedig váratlanul kiadott egy ambient EP-t is, Kora címmel. Skrillex 2026-ban csak néhány európai fesztiválfellépést vállalt, ezek közül lesz az egyik a Sziget.