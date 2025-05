„Úgy hívom, szerelmem” – Házasság első látásra Brumi a Borsnak mesélt először új párjáról

Valahogy olyan természetesen alakult minden vele, elég hamar el is mentünk először csak wellnessezni itthon, aztán elrepültünk Milánóba. Ő nagyon szeret utazni, ez nekem eddig ugyan kimaradt, de eldöntöttem magamban én is, hogy nem cipőket kell gyűjteni, hanem élményeket. Ebben nagyon egyetértünk, mert most tényleg, ha belegondolsz, a sírba sem tárgyakat viszünk magunkkal, hanem emlékeket. A közös utazás ráadásul szerintem arra is jó, hogy össze vagytok zárva távol az otthonotoktól, sokkal hamarabb meg lehet ismerni a másikat. Most jöttünk haza Gran Canariáról, ami az első messzebbi közös utunk volt, ott is mindkét oldalon pozitív oldalra billent a mérleg!