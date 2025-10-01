"Örülök, hogy nem kell vele beszélnem" – kitálalt volt feleségéről a TV2 sztárja

Wollner Péter Brumit a Házasság első látásra című valóságshow-ból ismerhettük meg, amely a TV2-n futott kiváló nézettséggel. Megkeresésünkre elmondta, hogy biztos, hogy nézni fogja az új évadot, amely október 13-án rajtol majd, egyből dupla résszel. Az új évad szereplőit szeptember 29-én mutatta be a TV2.

Brumi nem bánta meg a tévés kalandot (Fotó: Facebook/Wollner Péter)

Brumi számára nagy kaland volt a tavalyi forgatás, sokszor direkt visszafogta magát. „Az előttünk lévő évadot néztem, nagyon érdekesnek találtam, kíváncsi voltam arra, hogy a pszichológusok milyen döntések alapján, kit választanak mellém. Számomra egy hatalmas kavalkád volt, egy érzelmi hullámvasút. Voltak komfortzónánk kívüli történések és nagyon jó dolgok is. Jó kalandnak indult, és abszolút nem bántam meg” – mesélte. Feleségként Renit kapta a párkapcsolati tanácsadók javaslatára, de nem passzolt a személyiségük.

Brumi már nem keresi exnejét

„Renivel nulla a kapcsolatom, és örülök, hogy nem kell vele beszélnem. Sok mindenben nem voltunk egy hullámhosszon. A első feszült pillanat akkor volt, amikor elmondtam neki, hogy nem ilyen nőt választottam volna, nem bírom a műcsajokat, a primadonnás, a cicamicákat. A sajtótájékoztatón is így fogalmaztam” – emlékezett.

Szerinte a két elérő személyiséget a szakértők azért rakhattak össze, mert így volt érdekes a párkapcsolati dinamika: „Az volt a lényeg, hogy kimozduljunk a komfortzónánkból és tudjuk egymás felé haladni. Volt egy vaskalapos csávó, meg az ellentéte” – tette hozzá.

Házasság első látásra Reni adott esélyt Bruminak, de felesleges volt (Fotó: Fotó: TV2)

Brumi szerint az összeköltözés akkor működött volna, ha tényleg kialakul erős vonzalom: „Úgy gondolom, hogy nekem kellett volna többet változtatnom magamon, hogy ez működjön. Kikötötte, hogy nem lehet női barátom, de neki volt sok pasi barátja. Fárasztó volt, és amikor vége lett az egésznek, közöltem, hogy ezt én nem csinálom tovább, nem vagyok bohóc.”

Ő többet engedett

Akaratos és manipulatív nőnek tartotta Renit, és egyértelműen közölte vele, ami adásba is került, hogy neki ott van a munkája és lakása Pakson, nem tud Pestre költözni hozzá albérletbe. „Ha megszilárdult volna a kapcsolatunk, lehetett volna erről szó, de épp elég volt ez a két hónap. Ezért mondtam, hogy befejezem, úgy nincs értelme, hogy kettőből csak az egyik ember enged” – vélte.