"Örülök, hogy nem kell vele beszélnem" – kitálalt volt feleségéről a TV2 sztárja

Wollner Péter Brumit a Házasság első látásra című valóságshow-ból ismerhettük meg, amely a TV2-n futott kiváló nézettséggel. Megkeresésünkre elmondta, hogy biztos, hogy nézni fogja az új évadot, amely október 13-án rajtol majd, egyből dupla résszel. Az új évad szereplőit szeptember 29-én mutatta be a TV2.
Brumi számára nagy kaland volt a tavalyi forgatás, sokszor direkt visszafogta magát. „Az előttünk lévő évadot néztem, nagyon érdekesnek találtam, kíváncsi voltam arra, hogy a pszichológusok milyen döntések alapján, kit választanak mellém. Számomra egy hatalmas kavalkád volt, egy érzelmi hullámvasút. Voltak komfortzónánk kívüli történések és nagyon jó dolgok is. Jó kalandnak indult, és abszolút nem bántam meg” – mesélte. Feleségként Renit kapta a párkapcsolati tanácsadók javaslatára, de nem passzolt a személyiségük.
„Renivel nulla a kapcsolatom, és örülök, hogy nem kell vele beszélnem. Sok mindenben nem voltunk egy hullámhosszon. A első feszült pillanat akkor volt, amikor elmondtam neki, hogy nem ilyen nőt választottam volna, nem bírom a műcsajokat, a primadonnás, a cicamicákat. A sajtótájékoztatón is így fogalmaztam” – emlékezett.
Szerinte a két elérő személyiséget a szakértők azért rakhattak össze, mert így volt érdekes a párkapcsolati dinamika: „Az volt a lényeg, hogy kimozduljunk a komfortzónánkból és tudjuk egymás felé haladni. Volt egy vaskalapos csávó, meg az ellentéte” – tette hozzá.
Brumi szerint az összeköltözés akkor működött volna, ha tényleg kialakul erős vonzalom: „Úgy gondolom, hogy nekem kellett volna többet változtatnom magamon, hogy ez működjön. Kikötötte, hogy nem lehet női barátom, de neki volt sok pasi barátja. Fárasztó volt, és amikor vége lett az egésznek, közöltem, hogy ezt én nem csinálom tovább, nem vagyok bohóc.”
Akaratos és manipulatív nőnek tartotta Renit, és egyértelműen közölte vele, ami adásba is került, hogy neki ott van a munkája és lakása Pakson, nem tud Pestre költözni hozzá albérletbe. „Ha megszilárdult volna a kapcsolatunk, lehetett volna erről szó, de épp elég volt ez a két hónap. Ezért mondtam, hogy befejezem, úgy nincs értelme, hogy kettőből csak az egyik ember enged” – vélte.
Egy-két dolgot másképp csinálna, valószínűleg jobban kiállna magáért, temperamentumosabb lenne, ha valami nem tetszik neki. Azért ment, hogy fejlődjön. Reninek is elmondta, hogy nem vitatkozni ment a műsorba.
Ha provokált, akkor is fegyelmeztem magam. Én fegyveres őr vagyok: ha engem a tévézők üvöltözve látnak, azzal a munkámat veszélyeztetem. Az ilyesféle magatartás amúgy sem a tévében, sem a civil életben nem megengedett
– magyarázta. Szerinte amúgy csak két veszekedésük volt, amelyek „viszonylag hamar lecsendesedtek.”
Orsival néha beszélnek, a többiekkel már nem: „Nem attól barát a barát, hogy napi szinten beszéltek. Az a fontos, hogy ha eltelik kis idő, ugyanonnan tudtátok folytatni. Ő az egyetlen ember a társaságból, akivel néha egymásra írunk. Mi most épp az új évadról beszéltünk pár szót.”
A tévészereplés miatt felismerik itt-ott. „Ha nem Pakson vagyunk, megnéznek az emberek, odajönnek megkérdezni, hogy engem láttak-e a műsorban. Pécsen, Pesten is volt, hogy leszólítottak. De Pakson ugyanaz az ember vagyok, aki voltam, nem egy kuriózum” – jegyezte meg a Házasság első látásra volt szereplője.
Brumi elárulta, hogy Pakson él jelenleg is, párkapcsolatban van. „Nem változott meg az életem. Nem a munkahelyen ismertem meg a páromat, ahogy írták a sajtóban, hanem egy baráti társaságon keresztül. Elvagyunk, jól vagyunk, olyan, mintha együtt élnénk” – mesélte. A párja szerepelni nem szeretne, eljegyzés pedig még nem volt.
Nyáron sokat utaztak, voltak többször a Balatonnál, Gran Canariát is bejárták. „Las Palmasban kiraktam egy képet magamról, egy magyar nő pedig írt, hogy ő ott lakik a szigeten. Felvettem vele a kapcsolatot egy transzfer miatt. Felajánlotta, hogy szívesen eljön értünk, összebarátkoztunk, és mondta, hogy legközelebb elég csak a repülőjegyet megvenni, a szállást majd ő intézi, ugyanis ezzel foglalkozik” - emlékezett a reality szereplője.
