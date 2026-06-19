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Először szólalt meg várandósságáról Stana Alexandra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 16:00
dühkitörésvárandósság
A májusi bejelentés óta a követők feszülten várták az újabb részleteket. Stana Alexandra egy videóban törte meg a csendet.
Bors
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Hatalmas volt a meglepetés május közepén, amikor a Dancing with the Stars gyönyörű táncosa egy csodás bejelentéssel kürtölte világgá: babát vár! Stana Alexandra azóta is sugárzik az örömtől, de a kezdeti titkolózás után most jött el a pillanat, hogy a TikTok-csatornáján mélyebb betekintést engedjen a kulisszák mögé. Őszintén mesélt arról, hogyan éli meg a babavárás első időszakát, milyen furcsa kívánósság gyötri, és milyen váratlan hangulatváltozásokkal kell megküzdenie a mindennapokban.

Stana Alexandra: "Nagyon örülünk a baba érkezésének"
Stana Alexandra párjával nagyon várja, hogy megszülessen a pici (Fotó:  hot! magazin / Szabolcs László)

Stana Alexandra terhes: „Izgatottan várjuk a babóca érkezését”

Alexandra eddigi életét a fegyelem, a kőkemény edzések és a színpadi csillogás határozta meg, így nem csoda, hogy az anyaság gondolata egy teljesen új, járatlan utat jelent a számára. Nem félt bevallani, hogy tele van kérdésekkel, ezért a rajongóihoz fordult támogatásért.

Jelentem, minden rendben. Izgatottan várjuk a babóca érkezését, bár még azért várni kell elég sokat rá. Abszolút kezdő vagyok ezen a pályán, minden tanácsot szívesen fogadok

- kezdte videójában a táncos.

Aluszékonyság az első trimeszterben

A várandósság első három hónapja sok kismama számára rendkívül megterhelő a folyamatos rosszullétek és a fizikai kimerültség miatt. Alexandra szerencsésnek vallja magát, hiszen a legnehezebb tünetek nagy része elkerülte, bár a teste egyértelműen jelezte, hogy most egy új élet cseperedik benne.

Szerencsére nagyon jól viseltem az első trimesztert. Nagyjából elkerültek a rosszullétek. Az első időszakban fáradt voltam, nagyon sokat aludtam, és szépen növekszem mindenfelé

 – mesélte mosolyogva a táncosnő, utalva teste változásaira is mosolyogva.

Fejfájás, dühkitörések és tejföl-őrület

Bár a klasszikus reggeli rosszullétek nem nehezítették meg a mindennapjait, a hormonok jótékony és kevésbé jótékony hatásait Alexandra is a saját bőrén tapasztalja. A TikTok-videóban nyíltan beszélt arról, hogy a hangulatingadozások és a fizikai tünetek nála is megjelentek. Elárulta, hogy a fejfájások mellett a dühkitörések is megkeserítik néha a napjait, amelyek elmondása szerint most "picit intenzívebbek, mint azelőtt".

Ráadásul a terhességi hormonok a gasztronómiai ízlését is teljesen átírták. Alexandra nevetve osztotta meg a legújabb hóbortját: „A legutóbbi héten például mindent is tejföllel ettem!”

A Dancing with the Stars sztárja láthatóan élete legboldogabb, ugyanakkor legizgalmasabb időszakát éli. Bár a pici érkezéséig még hosszú hónapok vannak hátra, az biztos, hogy Alexandra és párja a legnagyobb szeretetben és felkészülten várják a csöppséget.

@alexandrastana.official 🤍Kismamás beszélgetős. Ti mikor éreztétek először, hogy mozog a baba?🤭 . . #kismama #babamama #babyiscoming ♬ original sound - Alexandra Stana

 

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