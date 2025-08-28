Stana Alexandráéknál dúl a szerelem: kiderült, ki a szerencsés férfi

Stana Alexandra párjára egy ideje már nagyon kíváncsiak a rajongók, azt ugyanis tudni lehet, hogy újra rátalált a boldogság, de eddig még csak olyan fotón láthattuk, ahol sejtelmesen, óriási napszemüvegben mutatkozik.

Stana Alexandra új párja sármos úriember, akivel már Szardínián is együtt nyaraltak (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandra: „Szerencsés vagyok”

A gyönyörű táncosnő óvja a magánéletét, hiszen korábbi párjával, Meggyes Dáviddal való kapcsolatát két éven keresztül árgus szemekkel figyelte a média. Szakításuk szintén nagy port kavart, de a kedélyek azóta jócskán lecsillapodtak. Néhány héttel ezelőtt bombaként robbant a hír, hogy újra rátalált a szerelem, ezúttal azonban nem mutatta meg, ki a szerencsés választott. Bár annyit azért elárult, hogy a férfi civil és nem szeretne szerepelni, a nyilvánosság mégis reménykedett benne, hogy valamikor meggondolja magát e tekintetben. Nos, úgy tűnik, hogy elérkezett a pillanat: Szandi Instagramon válaszolt a rajongói kérdésekre, többek között arra, hogy minek köszönhető az állandó pozitivitása.

Szerencsére alapvetően vidám természetem van, bár nekem is vannak drámai napjaim. Mindig megpróbálom szem előtt tartani, hogy az élet rövid és élvezni kell minden percét. Sokat számít, milyen emberekkel veszed magad körül és hogy mi az ami igazán boldoggá tesz.

Ennek kapcsán volt olyan követője, aki megkérdezte tőle, hogy mit lehet tudni új szerelméről, hiszen Stana Alexandra szeme csak úgy csillog (a boldogságtól), ő pedig nem tétovázott megmutatni párját teljes mivoltában. A barna hajú, sármos úriember bizony tökéletesen illik a Dancing with the Stars csinos táncosnőjéhez, ráadásul mindkettőjük arcáról csak úgy sugárzik a nyugalom és a harmónia.

Stana Alexandra büszkén mutatta meg új párját (Fotó: Stana Alexandra/Instagram)

Idén már együtt nyaraltak

Hogy pontosan mióta alkotnak egy párt, az nem tisztázott, az azonban biztos, hogy nagyon jól érezték magukat a nyáron.

Szerencsére most végre eljutok nyaralni Szardíniára, és talán ez lesz az a nyolc nap az életemben, amikor tényleg semmire nem szeretnék gondolni, csak feküdni a strandon és pihenni

– vallotta Szandi nemrég a hot! magazinnak adott interjújában. Fiatal kora ellenére egyébként nagyon ritkán tud kikapcsolódni, mivel állandóan dolgozik, mivel azonban a munkája a hobbija is, ezért ezt egy cseppet sem bánja.