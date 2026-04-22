Rendkívüli! Rihanna végre megmutatta kislányát a nagyvilágnak

Hatalmasat ment a közösségi médiában a legújabb divatfotó, amelyen Rihanna kislánya debütált a világsztár édesanyja karjaiban. A rajongók hónapok óta várták az első hivatalos képeket a legkisebb gyermekről, aki a várakozásoknak megfelelően stílusosan, egy neves magazin címoldalán mutatta meg magát először a nagyközönségnek.

Rihanna kislánya, a hét hónapos Rocki Irish és a világhírű énekesnő először pózolnak közösen egy exkluzív magazin címlapján

Fotó: Doug Peters / Northfoto

Rihanna kislánya már most stílusikon

A kis Rocki Irish számára nem idegen a luxus és a csillogás, hiszen már korábban is felhívta magára a figyelmet egy párizsi út során viselt exkluzív Dior-szettjével. Az énekesnő és párja, ASAP Rocky láthatóan tudatosan építik a gyermek körüli imázst, a most megjelent profi fotósorozat pedig megerősítette, hogy a kicsi már most a divatvilág kedvence lett. A címlapfotó villámgyorsan bejárta az internetet, több millió lájkot generálva, ezzel végleg „ledobva a bulvárbombát” a sztárvilágban – írja a Life.hu.