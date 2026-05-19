Gyászol Sebestyén Balázs: Hozzá közel álló ember távozott az élők sorából

85 éves korában meghalt Ole Nydahl, a világhírű buddhista tanító, akit Sebestyén Balázs mestereként és spirituális példaképeként tisztelt.

Sebestyén Balázs

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

A tibeti buddhizmus egyik legismertebb nyugati mestere, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a Karma Kagyü-vonalnak, hatalmas hatást tett a műsorvezetőre.

A lesújtó hírt hétfőn a 17. Karmapa közölte a közösségi médiában.

Ahelyett azonban, hogy a búcsú fájdalmára koncentrálnánk, inkább hálásnak kell lennünk azért, hogy ebben az életben találkozhattunk egy ilyen tanítóval…

- emlékezett meg a mesterről az oldal.

Sebestyén Balázs egy képpel közölte fájdalmas veszteségét, 24 órán keresztül elérhető Instagram storyjában.

Fotó: Sebestyén Balázs/Instagram

A műsorvezető már évek óta nyíltan beszélt a buddhizmus melletti elköteleződéséről, és arról, hogy számára a spiritualitás egy komoly önismereti út is. Évek óta rendszeresen meditál, spirituális elvonulásokon vesz részt Nepálban, és nyíltan vallja buddhista kötődését is - írja róla a Story.