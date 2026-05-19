Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol Sebestyén Balázs: Hozzá közel álló ember távozott az élők sorából

sebestyén balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 20:21
ole nydahlmester
Megható búcsút vett tőle. Sebestyén Balázs mesterét gyászolja.

85 éves korában meghalt Ole Nydahl, a világhírű buddhista tanító, akit Sebestyén Balázs mestereként és spirituális példaképeként tisztelt.

sebestyén balázs
Sebestyén Balázs
Fotó: Bánkúti Sándor /  Ripost

A tibeti buddhizmus egyik legismertebb nyugati mestere, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a Karma Kagyü-vonalnak, hatalmas hatást tett a műsorvezetőre. 

A lesújtó hírt hétfőn a 17. Karmapa közölte a közösségi médiában.

Ahelyett azonban, hogy a búcsú fájdalmára koncentrálnánk, inkább hálásnak kell lennünk azért, hogy ebben az életben találkozhattunk egy ilyen tanítóval…

- emlékezett meg a mesterről az oldal. 

Sebestyén Balázs egy képpel közölte fájdalmas veszteségét, 24 órán keresztül elérhető Instagram storyjában.

Fotó: Sebestyén Balázs/Instagram

A műsorvezető már évek óta nyíltan beszélt a buddhizmus melletti elköteleződéséről, és arról, hogy számára a spiritualitás egy komoly önismereti út is. Évek óta rendszeresen meditál, spirituális elvonulásokon vesz részt Nepálban, és nyíltan vallja buddhista kötődését is - írja róla a Story.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu