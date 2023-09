Hargitai Bea kitálal: Főállású anyaként funkcionálok

Boldog házasságban él Daviddel Hargitai Bea, a férfi a korábbi modell számára a tökéletes társ. A Mutasd a hangod! zsűritagjának elmondása szerint a férje a legjobb édesapa: mindenben támogatja a feleségét, amiben csak tudja. Kiveszi a részét a gyereknevelésből, sőt még élvezi is ezt a szerepet.

Hargitai Bea és férje között még mindig izzik a láng - Fotó: hot! magazin archív

– Ha forgatok, akkor természetesen Jasonnel van, akivel iskola után rendszerint eljárnak különböző programokra. Amikor kicsit nyugodtabb időszak van, akkor természetesen főállású anyaként funkcionálok, főzök vagy különórára viszem a kisfiamat – kezdte a modell a hot! magazinnak.

Hargitai Bea állítja, hogy már nyolcévesen nagyon sok dolog érdekli a fiát

Bea egyáltalán nem felejtette el Magyarországot, sőt szeretné, hogy a kisfia megtanulja a nyelvet. Emiatt Jason évente többször is hazánkban táborozik; ezeken az összejöveteleken – a kikapcsolódás mellett – szintén a nyelvtanulás a cél.

Jason rengeteg sportban kipróbálta már magát - Fotó: hot! magazin archív

– Szerencsére eléggé aktív srác, így a hét minden napján van valamilyen sport- vagy zenei tevékenység, ahová visszük. Mindenfelé érdeklődik. Most olvasta ki az első könyvét, már nyolcévesen nagyon sok dolog érdekli, aminek örülünk a férjemmel. Szinte az összes sportot kipróbálta már, szereti őket, és jó is bennük. Emellett kitűnő tanuló, zongorázik, drámaórára is jár. Mivel van időm, és megtehetem, hogy elviszem ezekre, ezért ki is tud bontakozni.

Nem vagyunk erőszakos szülők, semmit nem erőltetünk rá a gyerekre

– mondta az édesanya.

„Hozzám hasonlóan elképesztően kemény­fejű és akaratos”

A modell és a férje akarva-akaratlanul felfedeznek olyan tulajdonságokat a gyermekükben, ami rájuk jellemző.

– Külsőleg teljesen úgy néz ki, mint a férjem. Szoktunk is ezzel viccelődni, hogy Jason valójában David miniatűr változata. Ha a belső tulajdonságokat nézzük, akkor szerintem az én habitusomat örökölte.

Hozzám hasonlóan elképesztően keményfejű és akaratos, ami egyáltalán nem negatív ebben a formában.

Azt vallom, hogy a ké­sőb­biek folyamán, amikor felnőtt lesz, ez majd előrébb viszi és segíti őt az életben. Emellett annak is nagyon örülök, hogy a férjemtől örökölte az eszét, mert már most, nyolcévesen kifejezetten okos kissrác! Büszke is vagyok rá! – mesélte boldogan Bea.

Szerepek közti egyensúly Bea számára nem probléma az ingázás, de nem is vesz részt olyan projektekben, ahol huzamosabb időre nélkülöznie kell őt a családjának. – Olyan anya vagyok, aki szeret részt venni a kisfia életében, így csak olyan műsorokat vállalok el, amik összeegyeztethetők a szülőséggel, a Mutasd a hangod! pedig egy remek lehetőség, nem mellesleg egy új környezetben próbálhatom ki magam – mesélte a modell.