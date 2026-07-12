Szicília után Egyiptomban is lakást vett Dancs Annamari és férje

Rendkívül izgalmas életet él a színésznő – aki követi őt a közösségi oldalakon, az láthatja is ezt. Ha éppen nem a színházban van előadása vagy koncerten lép fel, akkor Dancs Annamari a férjével a nyakukba veszik a világot, és hol Szicíliába, hol Egyiptomba utaznak.

Dancs Annamari családja ma már több országban is otthon érzi magát

(Fotó: hot! magazin/Archív)

Dancs Annamari férje és kisfia is imádja a külföldi életüket

„Erdélyi vagyok, és ott is éltem 29 éves koromig, aztán a Budapesti Operettszínházhoz szerződtem, ahol már a 17. évadomat kezdem” – kezdte az énekes-színésznő a hot! magazinnak.

Tényleg érdekesen alakult az életem, hogy Erdélyben, aztán Magyarországon is gyökeret vetettem. Két éve pedig a férjemmel úgy döntöttünk, hogy Szicíliában vásárolunk egy ingatlant.

„Minket ideköt a munkánk, de amikor tehetjük, kint vagyunk, és teljes mértékben éljük az ottani életérzést. Mindig is szerettünk ott lenni, az esküvőnket is Toszkánában tartottuk!”

„Tényleg kicsit őrültek vagyunk”

És hogy miért éppen Szicíliában találtak otthonra? Annamari szerint már az elején zsigerből érezték, hogy kötődnek ehhez a helyhez.

„A téli időszakban mentünk el először pár napra, és egyből megtetszett a sziget vadsága, kaotikussága és eklektikussága. Nagyon sokfajta színe van, ami megfogott minket!”

Végül két évvel ezelőtt vásároltunk egy lakást, ahonnan az egész Taormina-Giardini öblöt látjuk a teraszunkról. Az a nyarunk arról is szólt, hogy felújítottuk.

„Így visszagondolva, tényleg kicsit őrültek vagyunk, mert ha belevágunk az álmunkba, akkor olyan isten nincs, hogy ne tudjuk valamit véghez vinni az én Lászlómmal. 40 fokban szinte mindent magunk csináltunk úgy, hogy nem beszéltük a nyelvet. Én azóta megtanultam olaszul, és most már egészen jól kommunikálok. Szicília egy ilyen hatalmas nagy szerelem lett.”

Dancs Annamari és férje többlaki életet él

Fotó: hot! magazin/Archív

Immár Egyiptom is az otthont jelenti

Az életet nagy szenvedéllyel élő család azóta egy újabb izgalmas projekten is túl van: újabb országban mondhatják azt, hogy otthon érzik magukat. Dancs Annamari kisfia és a férje két gyermeke szintén igazi világjárók lettek.

Tavaly nyáron Egyiptomban, Hurghada mellett, a Makadi-öbölben találtunk egy nagyon jó kis lakást.

„Azt is felújítottuk. Igazából telefonon intéztünk mindent, ami elég bátor dolog volt részünkről. Végül kiderült, hogy fugázni ugyan nem tudnak, de szeretnek dolgozni, és nagyon becsületesek. Szóval, ott is van egy rezidenciánk, nagyon szeretjük azt a kultúrát. Így már négy országban is otthon vagyunk. Mindenhová kettesben vagy valamelyik gyerekkel, sőt, néha mindhárom gyerekkel megyünk.”

Szerencsére nagyon jó kis mozaikcsaládban élünk!

„Az a hitvallásunk, hogy minél több időt töltsünk együtt, ameddig a gyerekek még akarnak velünk időt tölteni!”

