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"Nagy szerencse..." – ki sem akarta adni: ennek köszönhető, hogy megjelent Nagy Bogi legnagyobb slágere

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors válás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 29. 12:00
Nagy Bogidal
Az énekesnő ebben az évben hatalmas rivaldafénybe került, ami legújabb albumának megjelenése miatt történt. Nagy Bogi azonban közel volt ahhoz, hogy ne adja ki egyik legismertebb dalát.
Bors
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Nagy Bogi hirtelen lett Magyarország egyik legjobban felkapott énekesnője. Korábban mindenki úgy ismerte, mint a BSW-vel együtt dolgozó énekesnőt, ám mostanra fordult a kocka és a magyar zeneiparból mindenki megismerkedett Nagy Bogi nevével. Januárban bejelentette, hogy elválik a férjétől, utána pedig elkészítette az egyik legérzelmesebb albumát, amit mindenki elkezdett hallgatni.

Nagy Bogi válása Nyári Marcellel elindította egy olyan úton az énekesnőt, amin nagy sikereket érhet majd el a jövőben.
Nagy Bogi válása Nyári Marcellel elindította egy olyan úton, amin nagy sikereket érhet el a jövőben (Fotó: Nagy Zoltán)

Nagy Bogi és Desh közös száma közel volt, hogy ne jelenjen meg

Az énekesnő legnagyobb durranása volt a Jól leszek újra című dal, amiben Magyarország leghallgatottabb előadója is szerepel. Bogi többször elárulta, hogy Desh kereste fel, mivel korábban már hallotta a dalt, hogy dolgozzanak együtt és nem fordítva történt.

Nem hiszem, hogy sokan gondolnák, de a Jól leszek újra volt az a dal, amiben nem voltam biztos, hogy szeretném kiadni. Nem tudtam, hogy van-e olyan erős a szöveg, hogy megszólítsa a közönséget, és akkor mindenkinek megmutattam, és ők mondták, hogy ez nagy durranás lesz, ne hagyjam ki. Úgyhogy nagy szerencse, hogy megjelentettem ezt a dalt

– jelentette ki a csinos énekesnő.

Nagy Bogi legnagyobb slágere mögött tehát nem állt nagy rejtély, egyszerűen az énekesnő nem érezte olyan erősnek, mint a közönsége.

Nagy Bogi Live koncert az Oroszlányi bányásznap negyedik napján (16)
Nagy Bogi koncertjein is látszik, hogy mennyien szerették meg őt az elmúlt időben (Fotó: Flajsz Peter)

Nagy Bogi úgy tűnik már teljesen túltette magát a válásán

Az énekesnő korábban többször is elmondta, hogy nagyon megviselte ez az időszak, ám mostanra, fél évvel később teljesen megpróbál a karrierjére összpontosítani. Korábbi önmagának is csak pozitívakat tudott üzenni.

Tarts ki kicsi lány, mert jó idők jönnek majd. Sokat kell érte dolgozni, de össze fog jönni

— mondta Bogi a Campus fesztivál Tiktok-oldalán és üzent ezzel 16 éves önmagának.

Nagy Bogi tehát elindult egy olyan úton, ahol a határ csak a csillagos ég. Mostanra már nem csak Desh, de Byealex is beállt a sorba és neki is jött ki közös dala Bogival. Ám az egyedüli dalok is olyan számokat hoznak, amikről Bogi régebben csak álmodni tudott.

@campusfesztival_official

Mázli, hogy Bogi végül kiadta a Jól leszek újra-t… mert hamarosan élőben is együtt énekelhetjük! 🤍🥹

♬ eredeti hang - Campus

 

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