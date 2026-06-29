"Nagy szerencse..." – ki sem akarta adni: ennek köszönhető, hogy megjelent Nagy Bogi legnagyobb slágere

Nagy Bogi hirtelen lett Magyarország egyik legjobban felkapott énekesnője. Korábban mindenki úgy ismerte, mint a BSW-vel együtt dolgozó énekesnőt, ám mostanra fordult a kocka és a magyar zeneiparból mindenki megismerkedett Nagy Bogi nevével. Januárban bejelentette, hogy elválik a férjétől, utána pedig elkészítette az egyik legérzelmesebb albumát, amit mindenki elkezdett hallgatni.

Nagy Bogi válása Nyári Marcellel elindította egy olyan úton, amin nagy sikereket érhet el a jövőben (Fotó: Nagy Zoltán)

Nagy Bogi és Desh közös száma közel volt, hogy ne jelenjen meg

Az énekesnő legnagyobb durranása volt a Jól leszek újra című dal, amiben Magyarország leghallgatottabb előadója is szerepel. Bogi többször elárulta, hogy Desh kereste fel, mivel korábban már hallotta a dalt, hogy dolgozzanak együtt és nem fordítva történt.

Nem hiszem, hogy sokan gondolnák, de a Jól leszek újra volt az a dal, amiben nem voltam biztos, hogy szeretném kiadni. Nem tudtam, hogy van-e olyan erős a szöveg, hogy megszólítsa a közönséget, és akkor mindenkinek megmutattam, és ők mondták, hogy ez nagy durranás lesz, ne hagyjam ki. Úgyhogy nagy szerencse, hogy megjelentettem ezt a dalt

– jelentette ki a csinos énekesnő.

Nagy Bogi legnagyobb slágere mögött tehát nem állt nagy rejtély, egyszerűen az énekesnő nem érezte olyan erősnek, mint a közönsége.

Nagy Bogi koncertjein is látszik, hogy mennyien szerették meg őt az elmúlt időben (Fotó: Flajsz Peter)

Nagy Bogi úgy tűnik már teljesen túltette magát a válásán

Az énekesnő korábban többször is elmondta, hogy nagyon megviselte ez az időszak, ám mostanra, fél évvel később teljesen megpróbál a karrierjére összpontosítani. Korábbi önmagának is csak pozitívakat tudott üzenni.

Tarts ki kicsi lány, mert jó idők jönnek majd. Sokat kell érte dolgozni, de össze fog jönni

— mondta Bogi a Campus fesztivál Tiktok-oldalán és üzent ezzel 16 éves önmagának.

Nagy Bogi tehát elindult egy olyan úton, ahol a határ csak a csillagos ég. Mostanra már nem csak Desh, de Byealex is beállt a sorba és neki is jött ki közös dala Bogival. Ám az egyedüli dalok is olyan számokat hoznak, amikről Bogi régebben csak álmodni tudott.