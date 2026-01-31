Családi titkot árult el a Kincsvadászok sztárja – Ezt gyűjti Dr. Katona Szandra fia

A jogi diplomával rendelkező műtárgyszakértő mindig határozottan licitál, sosem titkolva, hogy őt érzelmei vezérlik vásárláskor. A Kincsvadászok sztárja, Dr. Katona Szandra nem csak kereskedői szemmel nézi a tárgyakat: lepte már meg fiát egy órával, férjének egy festményt vett és szokott vásárolni saját maga számára is.
A TV2 sikerműsorának egyetlen női kereskedője, Dr. Katona Szandra elárulta, nem zavarja, hogy megismerik az utcán, leszólítják. A Kincsvadászok műsorban többször beszélt róla, hogy női megérzései vezetik, amikor egy-egy tárgyra licitál. Emlékezetes, szívszorító pillanat volt az egyik adásban, amikor a férjének vett meg egy festményt, mert a kép az anyósára emlékeztette, aki már nincs köztünk.
„Azt gondolom, a nőknek van egy különleges, intuitív érzéke az eleganciához, a stílushoz, a majd 20 év alatt a szakmámban rájöttem, hogy én nem tudok hideg számításokat végezni, hogy egy tárgyat megveszek, majd x összegért tovább adom” – árulta el a Borsnak Katona Szandra, akinek nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése. – „Jön egy bizsergető érzés, amikor meglátok valamit és nagyon tetszik, valakinél ez egy cipőnél, táskánál jön. Nyilván nekem is jön azoknál is, de így van a műtárgyaknál is, meglátom és tudom, hogy haza akar jönni velem, van egy belső késztetés a tárgyaknál és ha ezt érzem, akkor képtelenség, hogy elengedjem, mert érzem, hogy van egy kötődésem ahhoz a tárgyhoz.”
A Cogitoart galéria tulajdonosa azt se bánja, hogy ez a liciteknél is meglátszik, amikor nagyon szeretne egy műtárgyat, hevesen rázni szokta a lábát.
Ezt a műsorban a kereskedőtársaim vették észre, nekem fel sem tűnt! A barátaim szokták mondani, hogy a képernyőn is ugyanolyan vagyok, mint az életben, rajtam lehet látni minden érzelmet. Anyukám is mondta mindig, hogy hazudni úgysem tudsz kislányom, ne is próbálkozz vele, mert minden látszik rajtad. Szóval akarva akaratlanul kiderült ez már rólam a műsor első hetében, hogy jeleket adok. Ha valamit kereskedőként veszek, akkor is fontos az érzelmi kötődés, mert akkor tudom hitelesen képviselni, eladni. De több darabot is megtartottam magamnak, a családnak, ékszert, festményt, van olyan, ami azóta is nagy kedvencem, amit eszembe se jutott eladni!
Katona Szandra fia, Marci is szenvedélyes gyűjtő, most éppen az órák érdeklik.
A fiam nagyon érdeklődik a műtárgyak iránt, mindig vannak területek, amiket éppen pillanatnyilag gyűjt, ami kitart pár évig. Olyan gyűjtő, aki aztán meg is tud válni a tárgyaktól. Örülök neki, hogy érdekli a szakmám, de egyáltalán nincs nyomás. Mindig mondom neki, hogy kap egy alap tudást azáltal, hogy mindig odafigyel, imád múzeumba járni, utánaolvas, sokszor miatta megyünk múzeumba. Az órákat nagyon szereti, ezért is vettem neki az egyik adásban egy szép darabot. De magának is vásárol, a napokban is kérdezte tőlünk, hogy amit kinézett, szerintünk jó befektetés-e.
