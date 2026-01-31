Családi titkot árult el a Kincsvadászok sztárja – Ezt gyűjti Dr. Katona Szandra fia

A jogi diplomával rendelkező műtárgyszakértő mindig határozottan licitál, sosem titkolva, hogy őt érzelmei vezérlik vásárláskor. A Kincsvadászok sztárja, Dr. Katona Szandra nem csak kereskedői szemmel nézi a tárgyakat: lepte már meg fiát egy órával, férjének egy festményt vett és szokott vásárolni saját maga számára is.

A Kincsvadászok szereplői közt Katona Szandra az egyetlen női kereskedő (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok női kereskedője lábrázásával elárulja magát

A TV2 sikerműsorának egyetlen női kereskedője, Dr. Katona Szandra elárulta, nem zavarja, hogy megismerik az utcán, leszólítják. A Kincsvadászok műsorban többször beszélt róla, hogy női megérzései vezetik, amikor egy-egy tárgyra licitál. Emlékezetes, szívszorító pillanat volt az egyik adásban, amikor a férjének vett meg egy festményt, mert a kép az anyósára emlékeztette, aki már nincs köztünk.

„Azt gondolom, a nőknek van egy különleges, intuitív érzéke az eleganciához, a stílushoz, a majd 20 év alatt a szakmámban rájöttem, hogy én nem tudok hideg számításokat végezni, hogy egy tárgyat megveszek, majd x összegért tovább adom” – árulta el a Borsnak Katona Szandra, akinek nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése. – „Jön egy bizsergető érzés, amikor meglátok valamit és nagyon tetszik, valakinél ez egy cipőnél, táskánál jön. Nyilván nekem is jön azoknál is, de így van a műtárgyaknál is, meglátom és tudom, hogy haza akar jönni velem, van egy belső késztetés a tárgyaknál és ha ezt érzem, akkor képtelenség, hogy elengedjem, mert érzem, hogy van egy kötődésem ahhoz a tárgyhoz.”

A Cogitoart galéria tulajdonosa azt se bánja, hogy ez a liciteknél is meglátszik, amikor nagyon szeretne egy műtárgyat, hevesen rázni szokta a lábát.