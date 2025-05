Elképesztő örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja

Egészen furcsa felkérések is érkeztek, én eldöntöttem, ez a hangszer nem lesz cirkuszi tárgy! Azt gondolom, majd egy múzeumban fog megpihenni. Műkereskedői szemmel azt gondoltam, hogy egy üveg mögött van a helye… De közben ez egy funkcionálisan használható hangszer, és volt olyan múzeum, aki azt szerette volna, ha náluk lenne a helye és gyakran megszólalna, nagyon nehéz! Én abszolút érzelmi, emocionális vásárló vagyok, ilyen eladó is. Az anyagi szempontból sokkal fontosabb lesz a lélek szava, ami majd segít a döntésben. Azt gondolom, a hangszer is meg fogja mutatni, ahogy eddig is, hogy merre vissza az útja. Én a szívemre fogok hallgatni, és az előtérbe fogom helyezni a hegedű jövőjét!