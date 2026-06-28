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Galambos Lajos eladja a boldogasszonypusztai birtokát: "Nyár végén már új tulajdonosa lesz a kúriának"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Boldogasszonypuszta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 16:00
vallomásGalambos LajosLagzi Lajcsiműkincs
A honi mulatós műfaj koronázatlan királya sosem tagadta, hogy mesés vagyonra tett szert több évtizedes, máig töretlen karrierje során. 22 szobás kúriája korábban leginkább egy komoly értékeket őrző múzeumra hajazott, de az életében bekövetkezett hatalmas törés után úgy döntött, hogy a kevesebb is elég. Hol tart most a változás útján Galambos Lajos?
Bors
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Galambos Lajos gyűjtőszenvedélye igencsak sokrétűen alakult, amióta a '80-as évek közepén elindult, senkiéhez nem hasonlítható zenei karrierje. Az ország trombitása mindig is szerette a szépet, a patinást és a luxust, és nem is fogta vissza magát, ha jártában, keltjében megpillantott egy neki tetsző műtárgyat, divatos ruhát, vagy éppen egy vagány járgányt, vagy eladó ingatlant. 2021-ben azonban valami, végérvényesen megváltozott. Lajcsi az ellene akkorra már sok éve folyó büntetőeljárásban elsőfokon elmarasztaló ítéletet kapott, ami egyfajta szembenézésre is késztette őt. Akkor mondta ki először: „A kevesebb is elég…” 

Galambos Lajos betartja fogadalmát
Galambos Lajos szépen, lassan számolja fel vagyona elemeit (Fotó: KD)

Galambos Lajos: „Gyakorlatilag önmagammal viaskodom, miközben körbenézek magam körül”

Galambos Lajos ezalatt azt értette, hogy szeretne megválni ingó- és ingatlan vagyonai nagy részétől, hogy aztán egy, a korábbinál jóval visszafogottabb és szerényebb életet éljen. Az első kijelentése óta sok víz lefolyt a Dunán, és Lajcsi állta is a szavát. Számos értéktárgyától, műkincsétől megszabadult, miután éppen két évvel ezelőtt kiszabadult a börtönből, ahová vesztegetés és közműlopás miatt került. A trombitaművész most a Borsnak mesélt arról, hogyan is áll "szanálással", vagyis hol tart most az új élet felé vezető úton. 

Azt hittem, hogy elég egy döntés, és minden, amit elterveztem, a fejemben dől el. Lényegében egyébként így is van, és jól is haladok, de tény, hogy van még dolgom bőven. 

Egy olyan ember számára, akinek még a gyerekkori, ma már rozsdaette biciklije is megvan, nem éppen egyszerű lelki folyamat az, ha meg szeretne válni a körülötte felhalmozódott értékek jó részétől. Gyakorlatilag önmagammal viaskodom, miközben körbenézek magam körül, de az is igaz, hogy számtalan esetben hoztam már meg fájdalmas döntéseket. Egyúttal nem csak a szűkebb környezetem változik meg, de a jellemem is” – kezdte lapunknak Galambos Lajos

Galambos Lajos ma is tartja: A kevesebb, több
Galambos Lajos évtizedeken át hódolt gyűjtőszenvedélyének (Fotó: Szabocs László)

„Ha minden igaz, a nyár végén már új tulajdonosa lesz a kúriának”

Az ország trombitását ugyanakkor sürgeti az idő, hiszen nem csupán szeretett tárgyaitól, gyűjteményeitől, de a hatalmas, vidéki kúriától is szeretne megválni, mégpedig hamarosan. Igaz, hogy a boldogasszonypusztai, főúri birtok eladásáról szóló hírek már évek óta keringenek, de most úgy tűnik, ez az üzlet is révbe érhet a nyár végéig. „Egyre inkább fogyatkoznak az engem körülvevő értékek és szép emlékű tárgyak. Már az autógyűjteményem sem akkora, mint korábban, és a műtárgyak is egyre csak fogynak. Bevallom, előfordult, hogy az utolsó pillanatban elküldtem egy vevőt, mert meggondoltam magam, de ennek ellenére is büszke vagyok magamra, hiszen már látványosan több a hely a házban, a garázsban és a raktárhelyiségekben is. 

Most, hogy beszélünk, felemeltem a tekintetem és látom a nagymamám tálalószekrényét, ami bizonyosan jön majd velem, bárhová is sodorjon az élet.

 Nem értékes, csupán patinás és felidézi a gyermekkoromat. De ha elfordítom a tekintetem, látok ezt-azt, amire nincs szükségem a boldogsághoz és a kiegyensúlyozott élethez. És, hogy mi lesz a kúriával? Nos, az eladásáról már régen meghoztam a döntést, ami végleges. Ha minden igaz, a nyár végén már új tulajdonosa lesz, ugyanis akadt egy komoly érdeklődő”árulta el Galambos Lajos

Galambos Lajosa a budai villájától is megválna

@galamboslajcsihivatalos 💸⚜️ SAS-HEGYI VILLÁM ELADÓ! ⚜️💸 Exkluzív panorámás villa a Sas-hegyen – Buda egyik legértékesebb részén A XI. kerület presztízsövezetében, a Sas-hegy déli lejtőjén kínálunk megvételre egy 1930-as években épült, karakteres villát, amely teljes körű, magas műszaki tartalmú felújításon esett át. Természet közeli környezet, realitásnak megfelelő áron. Az ingatlan különlegessége a Gellért-heggyel egy magasságban elterülő, zavartalan panoráma, valamint az a ritka harmónia, ahol a természetközeli környezet és a városi elegancia találkozik. 360 m² lakótér + 50 m² privát iroda | 836 m² parkosított, intim telek | 3+1 szint Ami igazán egyedivé teszi: • Hat különálló, igényesen kialakított lakrész • Utcafronti, háromhelyiséges privát iroda, akár üzlet saját vizesblokkal • Több panorámás terasz, grill- és lounge tér • 3,7 méteres belmagasság, nagy üvegfelületek • Korszerű hőszivattyús padlófűtés • 18 cm homlokzati szigetelés, várható BB energetika • 6 udvari parkoló • Önálló szaunaház • Medence kialakítható A villa felújítása során a modern technológia és a klasszikus értékek találkoznak: minőségi burkolatok, megújult közműhálózat, részben megőrzött eredeti építészeti elemek. Exkluzív módon kialakított és berendezett. Ez az ingatlan ideális választás lehet – exkluzív családi rezidenciának, – többgenerációs otthonnak, – vagy presztízs vállalkozás központjának/klinikának/boutique apartmannak, étteremnek. Az ár diszkréten pozicionált, a környék árait tekintve 40%-kal alacsonyabb. Ár: 499 millió Ft 1.320.000 EUR #galamboslajcsi #elado #villa #buda #fy ♬ eredeti hang - Galambos Lajcsi Hivatalos

 

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