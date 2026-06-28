Galambos Lajos eladja a boldogasszonypusztai birtokát: "Nyár végén már új tulajdonosa lesz a kúriának"

Galambos Lajos gyűjtőszenvedélye igencsak sokrétűen alakult, amióta a '80-as évek közepén elindult, senkiéhez nem hasonlítható zenei karrierje. Az ország trombitása mindig is szerette a szépet, a patinást és a luxust, és nem is fogta vissza magát, ha jártában, keltjében megpillantott egy neki tetsző műtárgyat, divatos ruhát, vagy éppen egy vagány járgányt, vagy eladó ingatlant. 2021-ben azonban valami, végérvényesen megváltozott. Lajcsi az ellene akkorra már sok éve folyó büntetőeljárásban elsőfokon elmarasztaló ítéletet kapott, ami egyfajta szembenézésre is késztette őt. Akkor mondta ki először: „A kevesebb is elég…”

Galambos Lajos szépen, lassan számolja fel vagyona elemeit (Fotó: KD)

Galambos Lajos: „Gyakorlatilag önmagammal viaskodom, miközben körbenézek magam körül”

Galambos Lajos ezalatt azt értette, hogy szeretne megválni ingó- és ingatlan vagyonai nagy részétől, hogy aztán egy, a korábbinál jóval visszafogottabb és szerényebb életet éljen. Az első kijelentése óta sok víz lefolyt a Dunán, és Lajcsi állta is a szavát. Számos értéktárgyától, műkincsétől megszabadult, miután éppen két évvel ezelőtt kiszabadult a börtönből, ahová vesztegetés és közműlopás miatt került. A trombitaművész most a Borsnak mesélt arról, hogyan is áll "szanálással", vagyis hol tart most az új élet felé vezető úton.

Azt hittem, hogy elég egy döntés, és minden, amit elterveztem, a fejemben dől el. Lényegében egyébként így is van, és jól is haladok, de tény, hogy van még dolgom bőven.

Egy olyan ember számára, akinek még a gyerekkori, ma már rozsdaette biciklije is megvan, nem éppen egyszerű lelki folyamat az, ha meg szeretne válni a körülötte felhalmozódott értékek jó részétől. Gyakorlatilag önmagammal viaskodom, miközben körbenézek magam körül, de az is igaz, hogy számtalan esetben hoztam már meg fájdalmas döntéseket. Egyúttal nem csak a szűkebb környezetem változik meg, de a jellemem is” – kezdte lapunknak Galambos Lajos.

Galambos Lajos évtizedeken át hódolt gyűjtőszenvedélyének (Fotó: Szabocs László)

„Ha minden igaz, a nyár végén már új tulajdonosa lesz a kúriának”

Az ország trombitását ugyanakkor sürgeti az idő, hiszen nem csupán szeretett tárgyaitól, gyűjteményeitől, de a hatalmas, vidéki kúriától is szeretne megválni, mégpedig hamarosan. Igaz, hogy a boldogasszonypusztai, főúri birtok eladásáról szóló hírek már évek óta keringenek, de most úgy tűnik, ez az üzlet is révbe érhet a nyár végéig. „Egyre inkább fogyatkoznak az engem körülvevő értékek és szép emlékű tárgyak. Már az autógyűjteményem sem akkora, mint korábban, és a műtárgyak is egyre csak fogynak. Bevallom, előfordult, hogy az utolsó pillanatban elküldtem egy vevőt, mert meggondoltam magam, de ennek ellenére is büszke vagyok magamra, hiszen már látványosan több a hely a házban, a garázsban és a raktárhelyiségekben is.

Most, hogy beszélünk, felemeltem a tekintetem és látom a nagymamám tálalószekrényét, ami bizonyosan jön majd velem, bárhová is sodorjon az élet.

Nem értékes, csupán patinás és felidézi a gyermekkoromat. De ha elfordítom a tekintetem, látok ezt-azt, amire nincs szükségem a boldogsághoz és a kiegyensúlyozott élethez. És, hogy mi lesz a kúriával? Nos, az eladásáról már régen meghoztam a döntést, ami végleges. Ha minden igaz, a nyár végén már új tulajdonosa lesz, ugyanis akadt egy komoly érdeklődő” – árulta el Galambos Lajos.