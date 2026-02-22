Egy krimiíró és egy nyomozó különös barátsága: „Az első perctől működött a kémia”

Ha csak annyit írunk, hogy magyar sztárnyomozó, senkinek sem kell sokat gondolkodnia azon, pontosan kire gondolunk. Aki már elég idős ahhoz, hogy emlékezzen, egyszerűen tudja, aki túl fiatal hozzá, az is hallott róla: Doszpot Péter a kilencvenes évek médiájában gyakori szereplő volt, és a legnagyobb ügyeken dolgozott. Valahogy így képzelte el a rendszerváltás utáni Magyarország az igazi zsarut: lazán, bőrdzsekisen, hatékonyan. Ki másról is születhetett volna sikerkönyv? Magyarország talán legismertebb krimiírója, Szlavicsek Judit, és Péter barátságának terméke a Doszpot nyomoz, amelyet úgy szoktak jellemezni, hogy 50 százalék valóság, 50 százalék fikció, de 100 százalék Doszpot Péter. Jöjjön egy megható és egyben izgalmas Szlavicsek Judit és Doszpot Péter interjú!
A magyar kortárs krimi világa egyre népszerűbb, egymás után jelennek meg újabb és újabb kötetek, egyre több kiadó rukkol elő magyar bűnügyi történetekkel.
– A mi történetünk úgy kezdődött, hogy az egyik kiadó egy Doszpot Péterről szóló új projektben gondolkodott. Mivel azonban nem hagyományos életrajzi könyvet szerettek volna készíteni, engem kerestek meg. Olyan szerzőt akartak, aki krimiíró, és csak fikciós történeteket ír. A kérdés az volt, hogy ő vajon mit tudna kezdeni egy létező, ismert nyomozó karakterrel – mesélte a Fanny magazinnak Szlavicsek Judit, akit Balatoni Krimik című sorozatáról ismer a legtöbb olvasó.
– Én nagyon is megtisztelőnek éreztem a rólam szóló könyv ötletét, de már az elején kikötöttem, hogy minőségi, olvasható történetet szeretnék, és bár azt tudtam, hogy ahhoz nem értek, hogy kell egy ilyet létrehozni, de az, hogy a TOP 1-es krimiírót ajánlották, máris jól hangzott – mondta Doszpot Péter.
Nem mindennapi projekt volt ez, hiszen ki kellett találni, milyen formában készüljön a kötet. A true crime kifejezetten népszerű az utóbbi időben, de nem ilyet terveztek. A koncepció végül az lett, hogy részben valós, ismert ügyek, a bolti sorozatgyilkosság és a Fenyő-gyilkosság mellett egy félfiktív ügy és nyomozás is belekerül a könyvbe.
A Doszpot Péter könyv egyáltalán nem úgy született, mint amikor egy szellemíró megírja valaki történetét. Habár a mottó a 100% Doszpot, de ebben 100% Szlavicsek éppen úgy benne van. Mindehhez pedig különösen szoros kapcsolatot kellett építeni két ismeretlen ember között.
– A legelső találkozás előtt elolvastam mindent, amit csak találtam, korabeli cikkeket, interjúkat. Amikor elkezdtük a mélyinterjúkat, már kérdésekkel érkeztem, de mindig akkor jutottunk még mélyebbre, amikor ezektől el tudtunk szakadni. A tényeket tudtam, de a célom az volt, hogy Péter primer emlékeket, érzelmeket, élethelyzeteket is felidézzen. Nagyon érdekes közös szakmai feladat volt belőle minél több igazi, száz százalék Doszpotot kiszedni, akkor is, ha közben tudtam, az ilyenkor előkerülő konkrét történetek egy része nem kerül be a könyvbe – mondta Judit.
A feladat valóban nem lehetett könnyű. Mindenki, aki sokat nyilatkozott már életében, egy idő után hajlamos kész mondatokkal, mondanivalóval készülni, és ember legyen a talpán, aki annál mélyebbre jut.
– Életem legalapvetőbb, legkomolyabb részleteiről beszélgettünk, és ez számomra is nagyon izgalmas volt. Ami a még izgalmasabb volt, hogy valahogy az első perctől elkezdett működni köztünk a kémia, és ettől sokkal egyszerűbb volt ez a beszélgetés. Jól tudtam, hogy egy komoly könyvhöz meg kell ismernie engem, főleg mert az volt a koncepció, hogy a magánéletem, a privát szférám is benne legyen a történetben, ne csak a nyomozások – emlékezett vissza Doszpot Péter, aki a könyv elkészültének folyamatát is részletezte. Mint mondta, amikor Judit megírt egy hosszabb részt, azt egyből átküldte neki, hogy ő átnézhesse, szakmailag rendben van-e. – Természetesen egy-két dolgot módosítani kellett, nem felismerhetők a csapattagok, és nincsenek is annyian, mint a valóságban; és bár sokat meséltem a magánéletemről, azt nagyjából kivettük belőle, mert nem akartam, hogy arról szóljon a könyv – mondta a volt nyomozó. Egy sarkalatos résznél ugyanakkor az is fontos szempont volt, hogy Doszpot mint magánember hogyan birkózik meg egy kitüntetéssel járó hatalmas felelősséggel.
– Az történt, hogy az agilis, ide-oda rohangálós gyilkossági zsarut kinevezték a BRFK Életvédelmi Alosztály valaha volt legfiatalabb vezetőjévé, az ország legfiatalabb gyilkossági csoportvezetőjévé. Érdekes téma volt, hogyan birkózik meg a helyzettel, és a történet végére ez is összeállt – elevenítette fel az írónő. Közös akarat volt az is, hogy a történet valóban a kilencvenes években játszódjon, és azt hitelesen mutassa be.
Nem egy olyan krimiíró van, aki nyomozóként dolgozott korábban, hazai példa Réti László vagy N. Nagy Zoltán is. A Doszpot nyomoz azonban nem így született. Miután Doszpot Péter 2001-ben leszerelt, a biztonsági szakmában kezdett dolgozni egy magáncégnél volt kollégáival. Emellett rendszeresen előadásokat tart Antal Gábor pszichológussal. A hazugság pszichológiájába lélektani és rendőri oldalról is betekintést adnak, és talán még népszerűbb az Emberi bestiák című, a sorozatgyilkosok lelkivilágáról szóló összeállításuk. Nem távolodott el tehát eredeti szakmájától, de a rá irányuló reflektorfény már sokkal visszafogottabb. Utólag azt is elismeri, hogy annak idején a rendőrség is inkább csak eltűrte egy ideig a nagy médiafigyelmet, aztán már el sem tűrték. Alakja mégis meghatározó maradt.
– Annak idején a kilencvenes években mindenkit sokkolt az erőszak felpörgése, senki sem gondolta, hogy nálunk ez megtörténhet. Én erre emlékeztem, és persze Péter alakjára a mobiltelefonnal, bőrdzsekiben; és a nem éppen jó kívánságra: „Rajzoljon téged körbe a Doszpot Péter!”, ami persze nonszensz, ez soha nem volt az ő feladata – emlékezett vissza Szlavicsek Judit, aki fiatal nőként élte át ezt az időszakot, és valószínűleg sosem gondolta volna, hogy ilyen jó viszonyba keveredik a lapokból ismert nyomozóval. Péter családja sem bánja, hogy kisebb a médiafigyelem. Már majd két évtizede él boldog házasságban feleségével, Evelinnel. Első házasságából két fia, a másodikból három lánya született, és már három unokája is van, az egykori sztárzsaru komoly családapává érett.
A könyvhöz kapcsolódó közös fellépések jóval a megjelenés után is teltházasak, és Doszpot Péter örömmel mondott igent arra is, hogy a Judit által vezetett HévízKult nyitórendezvényén egy pszichológussal a hazugságról beszélgessen. Ahogy azonban mindketten elmondták: szakmán kívül is rendszeresen beszélnek, találkoznak. Adja magát a kérdés: lesz-e következő Doszpot nyomoz-könyv.
– Judit a gyenge láncszem – nevetett Péter. – A saját krimisorozatára hivatkozik, pedig én már javasoltam neki, hogy a főhősnője lehetne terhes vagy mehetne betegállományba, és akkor meg tudná írni a folytatást. A kiadó is nagyon örülne.
Veszprém a krimi fővárosa
Szlavicsek Judittal és még 13 magyar krimiíróval is találkozhatnak azok, akik ellátogatnak február 21-én Veszprémbe, a Krimifesztiválra, ahol a Doszpot nyomoz című könyvről is szó esik majd.
