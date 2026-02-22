Egy krimiíró és egy nyomozó különös barátsága: „Az első perctől működött a kémia”

Ha csak annyit írunk, hogy magyar sztárnyomozó, senkinek sem kell sokat gondolkodnia azon, pontosan kire gondolunk. Aki már elég idős ahhoz, hogy emlékezzen, egyszerűen tudja, aki túl fiatal hozzá, az is hallott róla: Doszpot Péter a kilencvenes évek médiájában gyakori szereplő volt, és a legnagyobb ügyeken dolgozott. Valahogy így képzelte el a rendszerváltás utáni Magyarország az igazi zsarut: lazán, bőrdzsekisen, hatékonyan. Ki másról is születhetett volna sikerkönyv? Magyarország talán legismertebb krimiírója, Szlavicsek Judit, és Péter barátságának terméke a Doszpot nyomoz, amelyet úgy szoktak jellemezni, hogy 50 százalék valóság, 50 százalék fikció, de 100 százalék Doszpot Péter. Jöjjön egy megható és egyben izgalmas Szlavicsek Judit és Doszpot Péter interjú!

Szlavicsek Judit és Doszpot Péter több mint egy éve adta ki a Doszpot nyomoz című könyvet, amelynek írása közben igazi barátság szövődött kettejük között.

Az író és a nyomozó között igaz barátság is született a Doszpot Péter könyv melléktermékeként

A magyar kortárs krimi világa egyre népszerűbb, egymás után jelennek meg újabb és újabb kötetek, egyre több kiadó rukkol elő magyar bűnügyi történetekkel.

– A mi történetünk úgy kezdődött, hogy az egyik kiadó egy Doszpot Péterről szóló új projektben gondolkodott. Mivel azonban nem hagyományos életrajzi könyvet szerettek volna készíteni, engem kerestek meg. Olyan szerzőt akartak, aki krimiíró, és csak fikciós történeteket ír. A kérdés az volt, hogy ő vajon mit tudna kezdeni egy létező, ismert nyomozó karakterrel – mesélte a Fanny magazinnak Szlavicsek Judit, akit Balatoni Krimik című sorozatáról ismer a legtöbb olvasó.

– Én nagyon is megtisztelőnek éreztem a rólam szóló könyv ötletét, de már az elején kikötöttem, hogy minőségi, olvasható történetet szeretnék, és bár azt tudtam, hogy ahhoz nem értek, hogy kell egy ilyet létrehozni, de az, hogy a TOP 1-es krimiírót ajánlották, máris jól hangzott – mondta Doszpot Péter.

Nem mindennapi projekt volt ez, hiszen ki kellett találni, milyen formában készüljön a kötet. A true crime kifejezetten népszerű az utóbbi időben, de nem ilyet terveztek. A koncepció végül az lett, hogy részben valós, ismert ügyek, a bolti sorozatgyilkosság és a Fenyő-gyilkosság mellett egy félfiktív ügy és nyomozás is belekerül a könyvbe.