Doszpot Péter durva dolgokat látott

A vérzivataros kilencvenes években veszélyes lett volna, ha ismerik a magánéletét, hiszen nehézsúlyú gyilkosokat üldözött, ma viszont nyugalmas és teljes életet él szép családja körében. Doszpot Péter a hot! magazinnak mondta el, hogy ennek ellenére még mindig mindenhol rendőrként gondolnak rá.

Doszpot Péter fellépése még mindig határozott – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Már gyermekként is rendőr szeretett volna lenni?

Doszpot Péter: Egyáltalán nem: gyerekkoromban zoológus akartam lenni. Aztán a gimnáziumban a tanulmányi eredményem nem volt olyan jó, így a zoológiához szükséges egyetem lehetősége egyre távolodott. A középiskola után döntöttem úgy, hogy zsaru leszek – bár először képesítés nélküli tanítóként kezdtem dolgozni a szülőfalumban, Tápiószecsőn. Viszont két gyermekkori barátom Nagykátán dolgozott rendőrnyomozóként, és éjszakánként néha elkísértem őket önkéntes rendőrként, és nagyon megtetszett. Akkoriban, amikor 1987-ben felszereltem, a BRFK-nak volt egy ikonikus ifjúságvédelmi osztálya, ezért amikor Nagykátán rendőrnyomozóként kezdtem, úgy gondoltam, hogy ha elvégzem a tanítóképzőt, akkor egyenes az utam arra a részlegre. Elvégeztem, aztán végül gyilkossági osztály lett belőle.

Ma pedig sikeres cégvezető. Megmaradt azért egy kicsit rendőrnek?

Nem nagyképűségből mondom, de bárhová megyek, még mindig mindenki rendőrként azonosít.

Egyébként elég vad időszakban voltam zsaru, és ez tudat alatt még dolgozik. Például általában nem ülök le háttal a bejáratnak: belém rögzült, hogy mindent látnom kell.

Anno volt néhány kemény évünk, amikor az ember „üldözöttnek érezte magát”. De nem is csoda, mert akkor nagyon sokat mentünk, dolgoztunk, és akkoriban mindenhol robbantottak meg lőttek, de bizonyos idő után ez abbamaradt. De filmet sem úgy nézek, hogy ki akarom találni, hogy ki lesz a gyilkos, mert akkor szórakozni akarok – és nem is vagyok jó benne. Valljuk be, egy forgatókönyvíróval nehéz versenyezni.

„Nem volt elég élettapasztalatunk”

Azért durva dolgokat látott. Ez nem hagyott nyomot?

Én nem tudom megítélni, mennyit változtatott rajtam a rendőrség; a környezetem szerint sokat. Főleg a halálhoz, tragédiához való viszonyom elfogadhatatlan a családom szerint. Nem arról van szó, hogy ne gyászolnék, de 14 évig éltem úgy, hogy naponta rengeteg halállal, tragédiával találkoztam. Lassanként azt is megtanultam, hogy tehermentesítenem kell az agyamat: azt nem lehet, hogy hazamegyek és azt mantrázom, milyen szörnyűségeket láttam aznap.