Demcsák Zsuzsa fia, Benedek körülbelül fél éve Hollandiába költözött, hogy megkezdje egyetemi tanulmányait, ami édesanyaként erősen megviselte a műsorvezetőt. Ez viszont nem állította meg anyai ösztöneit, ugyanis megosztott egy TikTok videót, melyben elárulta, hogy fia egyetemével szemben foglalt szállást, és bizony az ablaka az egyetem épületére néz, így mindent lát. „Kirepült a gyerek, már rég nem én felügyelem, már rég nem nézem minden mozdulatát, de ha én jövök hozzá Hollandiába, akkor igenis szemmel tartom.” A videónak pedig nem más címet adott mint: „Kicsit ördögi lett a nevetés a videó végén” – amiből feltételezhető, hogy az akciója nem a véletlen műve lehetett.

Demcsák Zsuzsa fia már elköltözött otthonról, és lassan a lánya is elhagyja a családi fészket (Fotó: MW)

Demcsák Zsuzsa meglátogatta fiát a születésnapján

Zsuzsa kémkedésének apropója nem kevesebb eseménnyel volt összeköthető, mint Benedek születésnapja, amit egy Instagram posztban meg is örökített a következő szavakkal: „Annyit kért a 21. születésnapjára a fiam, hogy legyen együtt a család. Teljesítettük! Az egész család egy felejthetetlen, bár nagyon fázós hétvégét töltött el nála, Hollandiában. Volt didergős séta, nagy beszélgetések, kártyázás, hatalmas vacsorák és egy újabb közös, felejthetetlen családi élmény édesanyámmal, bátyámmal, lányommal és a szülinapos fiammal!”

Demcsák Zsuzsa így élte meg fia költözését

Demcsák Zsuzsa korábban, még a fia költözése előtt a Borsnak mesélt arról, milyen érzések kavarognak benne Benedek „kirepülésével” kapcsolatban.