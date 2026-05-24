Utasi Árpi, Tóth Lüszi: hová tűntek a tehetségkutatók sztárjai?

Emlékszik még Utasi Árpira, aki ízes magyarsággal mondott meséket, és sokak kedvence lett hetek alatt? Vagy Bartók Eszterre, aki a Megasztárban tűnt fel, különleges hangjával, dalaival? A hot! magazin összegyűjtött pár korábbi tehetségkutatós szereplőt, akit igen ritkán látni mostanában.

Utasi Árpi nagy kedvenc volt egykor

A Csillag Születik gyereksztárja óriási kedvenc volt, az első év­adot meg is nyerte, de a hirtelen jött siker után fokozatosan eltűnt a reflektorfényből. Később civil életet választott, ma már ritkán szerepel nyilvánosan.

Szabó Leslie A Dalban is szerepelt

Erős színpadi jelenléttel tűnt fel a Megasztárban, sokan komoly esélyesnek tartották, ám végül a hetedik helyet sikerült elérnie. A műsor után azonban eltűnt a nagyközönség elől.

Bartók Eszter különleges hangját sokan szerették

A Megasztár második évadának egyik különleges hangú versenyzőjeként figyeltek fel rá, de a műsor után nem épült fel tartós karrierje. Azóta inkább a háttérben maradt, ritkán hallani róla.

Solyom Berni is keveset szerepel

Az X-Faktor egyik emlékezetes hangja volt, a tizenegyedik évad győztese lett, mégsem tudott hosszú távon a köztudatban maradni. Bár a zene nem tűnt el az életéből, a nyilvánosságtól visszalépett.

Shodeinde Dorka sokaknak ismerős lehet

Egyedi stílusa és hangja miatt hamar emlékezetessé vált az X-Faktor első évadában. A széles körű ismertség mégsem maradt meg hosszú távon.

Mészáros János Elek a pályán maradt

A Csillag Születik győzteseként országos kedvenc lett, mégis inkább a visszafogottabb, csendesebb utat választotta. Fellép ugyan, de messze nem akkora reflektorfényben, mint a győzelme idején.

Nagy Edmond is fellép néha

A Megasztár egyik erős hangú versenyzője volt, komoly szakmai elismerésekkel. Ennek ellenére nem vált állandó médiaszereplővé.

Alee eltűnt a képernyőről

Az X-Faktor jubileumi, tizedik évadának győzteseként robbant be, és egy ideig valóban minden róla szólt. Bár azóta is aktív, a kezdeti óriási médiafigyelem érezhetően alábbhagyott.

Már nem találkozunk az USNK nevével

Az X-Faktor győztes csapata hatalmas lendülettel indult 2018-ban, a nyolcadik évadban, mégis hamar elcsendesedett körülöttük a hype. A tagok végül külön utakon folytatták, a közös sikersztori gyorsan lezárult.