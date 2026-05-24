Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Utasi Árpi, Tóth Lüszi: hová tűntek a tehetségkutatók sztárjai?

tehetségkutató
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 16:00 / FRISSÍTÉS: 2026. május 24. 16:15
Megasztárx-faktorénekesUtasi Árpi
A tehetségkutatók rengeteg embernek adnak esélyt arra, hogy befussanak és ismertek legyenek. Ám nem mindenkinek sikerül megtartania ezt a hirtelen jött népszerűséget. Utasi Árpi, Bartók Eszter és több tehetségkutatós is eltűnt az idők során.
Bors
A szerző cikkei

Emlékszik még Utasi Árpira, aki ízes magyarsággal mondott meséket, és sokak kedvence lett hetek alatt? Vagy Bartók Eszterre, aki a Megasztárban tűnt fel, különleges hangjával, dalaival? A hot! magazin összegyűjtött pár korábbi tehetségkutatós szereplőt, akit igen ritkán látni mostanában.

Utasi Árpi nagy kedvenc volt egykor
Utasi Árpi nagy kedvenc volt egykor 
Fotó: hot! magazin/RTL

Utasi Árpi

A Csillag Születik gyereksztárja óriási kedvenc volt, az első év­adot meg is nyerte, de a hirtelen jött siker után fokozatosan eltűnt a reflektorfényből. Később civil életet választott, ma már ritkán szerepel nyilvánosan.

Hot feltöltés Hot extra! – Eltűnt tehetségkutatósok
Szabó Leslie A Dalban is szerepelt 
Fotó: hot! magazin/archív

Szabó Leslie

Erős színpadi jelenléttel tűnt fel a Megasztárban, sokan komoly esélyesnek tartották, ám végül a hetedik helyet sikerült elérnie. A műsor után azonban eltűnt a nagyközönség elől.

Bartók Eszter különleges hangját sokan szerették
Bartók Eszter különleges hangját sokan szerették 
Fotó: hot! magazin/TV2

Bartók Eszter

A Megasztár második évadának egyik különleges hangú versenyzőjeként figyeltek fel rá, de a műsor után nem épült fel tartós karrierje. Azóta inkább a háttérben maradt, ritkán hallani róla.

Solyom Berni is keveset szerepel
Solyom Berni is keveset szerepel 
Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Solyom Berni

Az X-Faktor egyik emlékezetes hangja volt, a tizenegyedik évad győztese lett, mégsem tudott hosszú távon a köztudatban maradni. Bár a zene nem tűnt el az életéből, a nyilvánosságtól visszalépett.

Shodeinde Dorka sokaknak ismerős lehet
Shodeinde Dorka sokaknak ismerős lehet 
Fotó: hot! magazin/archív

Shodeinde Dorka

Egyedi stílusa és hangja miatt hamar emlékezetessé vált az X-Faktor első évadában. A széles körű ismertség mégsem maradt meg hosszú távon.

Mészáros János Elek a pályán maradt
Mészáros János Elek a pályán maradt 
Fotó: hot! magazin/archív

Mészáros János Elek

A Csillag Születik győzteseként országos kedvenc lett, mégis inkább a visszafogottabb, csendesebb utat választotta. Fellép ugyan, de messze nem akkora reflektorfényben, mint a győzelme idején.

Nagy Edmond fellép néha
Nagy Edmond is fellép néha 
Fotó: hot! magazin/archív

Nagy Edmond

A Megasztár egyik erős hangú versenyzője volt, komoly szakmai elismerésekkel. Ennek ellenére nem vált állandó médiaszereplővé.

Alee eltűnt a képernyőről
Alee eltűnt a képernyőről 
Fotó: hot! magazin/RTL

Alee

Az X-Faktor jubileumi, tizedik évadának győzteseként robbant be, és egy ideig valóban minden róla szólt. Bár azóta is aktív, a kezdeti óriási médiafigyelem érezhetően alábbhagyott.

Hot feltöltés Hot extra! – Eltűnt tehetségkutatósok
Már nem találkozunk az USNK nevével 
Fotó: Vadnai Szabolcs / hot! magazin/archív

USNK

Az X-Faktor győztes csapata hatalmas lendülettel indult 2018-ban, a nyolcadik évadban, mégis hamar elcsendesedett körülöttük a hype. A tagok végül külön utakon folytatták, a közös sikersztori gyorsan lezárult.

Hot feltöltés Hot extra! – Eltűnt tehetségkutatósok
Tóth Lüszi nagy kedvenc volt egykor 
Fotó: hot! magazin/archív

Tóth Lüszi

Fiatal kora ellenére komoly érzelmeket mozgatott meg a Megasztár negyedik évadában. A reflektorfényből azonban hamar kiszállt, és a civil élet felé fordult.

Az újabb tehetségkutatósok persze nem tűntek el, Lengyel Johanna a Megasztár megnyerése után újabb műsorban szerepelhetett, amit végül megnyertek ifjabb Schóbert Norbival.  Az előző győztes, Gudics Máté is sikeres, nemrég Los Angeleben is járt. 

Hétfői hot! címlap feltöltés Kárász Róbert Fehér Anna Joshi bharat Vincze Lilla
A friss hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz 
Fotó: hot! magazin

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu