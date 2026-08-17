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Fájdalomcsillapítóval küldték haza az orvosok, meghalt a 14 éves fiú

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 09:00
diagnózisfejfájásagydaganat
A fiatal szűnni nem akaró fejfájását tinédzserkori migrénként kezelték. Valójában agydaganattal küzdött.
Bors
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Egy 14 éves fiú meghalt, miután családja szerint az orvosok a fejfájását tinédzserkori migrénként kezelték. Max Hall augusztus 8-án, szombaton hunyt el, miután elvesztette a küzdelmet egy magas grádusú gliomával, azaz rosszindulatú agydaganattal szemben, amelyet tavaly novemberben diagnosztizáltak nála.

A fiú fejfájása az agydaganat tünete volt
A fiú fejfájása az agydaganat tünete volt
Fotó: kamitana / shutterstock

Az agydaganat szűnni nem akaró fejfájást okozott

A tinédzser körülbelül egy éven keresztül szenvedett tartós fejfájástól, szülei azonban azt állítják, hogy az orvosok egyszerűen fájdalomcsillapítóval küldték haza. Mindössze hat nappal a 14. születésnapja után Max súlyos görcsrohamot kapott, ezért kórházba szállították, ahol életfenntartó kezelésre kapcsolták. A Northamptonshire-ben található Corbyból származó fiúnál később gyógyíthatatlan, 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak.

Nincsenek szavak arra a szívfájdalomra, amit érzünk. Nincsenek szavak, amelyek képesek lennének elmagyarázni, milyen érzés elveszíteni a gyönyörű fiunkat, a gyermekünket, a mindenségünket

- fogalmazott a gyászoló család.

Édesanyja, Jackie korábban arról beszélt, hogy Max több mint egy éven keresztül szenvedett fejfájástól, a kórházban azonban biztosították arról, hogy csupán tinédzserkori migrénről van szó. 

Fitt és egészséges volt, igazi sportos fiú. Az egyetlen tünet, ami ezt megelőzően jelentkezett nála, a gyakori fejfájás volt. Több mint egy éven keresztül jelentkezett nála ez, mi pedig csak ibuprofent kaptunk. Nem vizsgálták meg a szemét, a diagnózist egy beszélgetés alapján állították fel

- árulta el az anyuka.

Max iskolája, a Weldon Village Academy úgy emlékezett rá, mint egy fiúra, akinek „olyan mosolya volt, amely képes volt beragyogni az egész szobát” - írja a Mirror.
 

 

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