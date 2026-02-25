Döbbenet: Bódi Hunor jegyese ezt már nem hagyta szó nélkül

A Nagy Duett második adása a Bódi Hunor, Bódi Megyer és mesterük, Péterffy Lili Lelle távozásával zárult, amit Vareha Petra nem hagyott szó nélkül: feltöltött egy TikTok videót, melyben bizonygatja párja tehetségét. „Ezt a videót azért szeretném megmutatni, mert igenis meg tudja csinálni. Igen, nincs hang és ritmusérzék, plusz, amikor jön a színpadra lépés, még az a kevés is eltűnik a lámpalázzal együtt."

A Nagy Duett első adásában Bódi Hunor még lelkesen adta elő produkciójukat testvérével (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Hunor hiába gyakorolt

Petra azt is sérelmezte, hogy a műsor nem kívánja meg, hogy jó hanggal megáldott híresség jelenjen meg a profik oldalán és így folytatta:

Ez a műsor arról szól, hogy egy profi énekes és egy énekelni nem tudó híresség együtt vállalja a kihívást és ez nem könnyű, nagyon nem az ő terepe. Rengeteget gyakoroltunk a próbákon kívül, ami itthon működött izgulás nélkül szívből, és én büszke vagyok rá

– hangsúlyozta Petra, majd az alábbi videóval szemléltette, milyen óriási beleéléssel adja elő Hunor a produkciót kamerák, színpad, közönség nélkül.

Bódi Hunor másodjára csalódott

A Nagy Duett 2026 zsűrije nem volt épp jó véleménnyel a fiúk első produkciójáról sem, ugyanis szinte darabokra szedték az ikreket. Ez szemmel láthatóan a Bódi tesók mesterének, Péterffy Lili Lellének is rosszul eshetett. A második adásban már sokkal jobban teljesítettek, mégis nekik kellett távozniuk a műsorból. Az énekesnő így nyilatkozott korábban, az első élő show-t követően a Borsnak a történtekről: