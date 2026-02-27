Megszólalt betegségéről Vareha Petra: nehezítheti a baba-projektet Bódi Hunor szerelmének állapota?

A hazai közösségi média egyik legnépszerűbb álompárja kétségkívül Vareha Petra és Hunor. A fiatal lány neve a Bódi tesók révén vált szélesebb körben ismertté, hiszen ő rabolta el az egyik fivér, Bódi Hunor szívét. A szerelmesek élete irigylésre méltónak tűnik, ám a csillogó posztok mögött Petra komoly egészségügyi harcokat vív, amelyekről most egy őszinte kérdezz-felelek során rántotta le a leplet.

Bódi Hunor Vareha Petrával tervezi a közös jövőt (Fotó: Vareha Petra Instagram)

Bódi Hunor párja őszintén vallott: nem hat a gyógyszer?

Petra Instagram-oldalán válaszolt a követői kérdéseire, ahol kiderült, hogy az utóbbi időben elvégzett orvosi vizsgálatok nem hoztak megnyugtató eredményt. A lány őszintén vallott a tükrözés utáni állapotáról is, ami sokakat megdöbbentett. Arra a kérdésre, hogy mi volt a tükrözésen és hogy van azóta, meglepő választ adott.

Mikor hogy... Lehet, nem ez lesz a tökéletes gyógyszer, illetve már azóta kiderült, hogy a legtöbb tünetemet valószínűleg hormonhiány okozza. 2 vérvételen már túl vagyok és márciusban megyek vissza. Ugye ez pajzsmirigy betegség. Ehhez hozzájön a PCOS is

– árulta el követőinek Petra, utalva arra, hogy az egészségügyi kálváriája még korántsem ért véget. A pajzsmirigyproblémák és a PCOS (policisztás ovárium szindróma) együttes jelenléte még a legerősebb szervezetet is próbára teszi, Petra pedig bevallotta, hogy a jelenlegi kezelése sem hozta el a várva várt áttörést.

Vareha Petra betegsége változtat a terveken? (Fotó: Vareha Petra Instagram)

Veszélyben a közös jövő? Petra elárulta, jöhet-e a baba!

A diagnózisok hallatán a rajongók azonnal a legfontosabb kérdésre keresték a választ: vajon ilyen állapotban sor kerülhet-e a családalapításra? A PCOS és a pajzsmirigy betegségek köztudottan ellenségei lehetnek a teherbeesésnek, így érthető módon sokan aggódnak a pár boldogságáért. A kérdésre, miszerint „ilyen problémákkal nehezebb teherbe esni?", Petra meglepően higgadtan válaszolt.

Megkérdeztem a nőgyógyászomat ezzel kapcsolatban, aki azt válaszolta, hogy nem gondolja, hogy nehezen jönne össze. Őszintén én nagyon pozitívan állok hozzá és bízom benne, hogy sikerülni fog hamar, ha itt lesz az ideje...

– írta az influenszer, aki tehát pozitívan áll a jövő előtt. Bár a hormonális egyensúly felborulása és a folyamatban lévő gyógyszeres kezelések komoly akadályt jelenthetnek, a szakvélemény és Petra optimizmusa erőt adhat mindenkinek, aki hasonló helyzetben van.