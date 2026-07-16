Július végén minden megváltozik: 4 csillagjegy végre maga mögött hagyhatja a nehéz időszakot

Az asztrológusok szerint ennek oka, hogy az északi Holdcsomópont végre elhagyja a Halak jegyét, miután másfél éven át nehéz, karmikus életleckéket hozott. A 2025 januárja óta tartó időszak legfőbb tanítása az volt, hogy megtanuljuk elengedni a kontrollt. Bár ez sokak számára komoly kihívást jelentett, az északi Holdcsomópont július 26-i Vízöntőbe lépésével végre megkönnyebbülést hozó időszak kezdődhet.

Évek óta tartó nehézségek érhetnek véget: 4 csillagjegyre sorsfordító időszak vár júliusban

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Évek óta tartó nehézségek érhetnek véget: 4 csillagjegyre sorsfordító időszak vár júliusban

1. Halak

Az elmúlt másfél évben úgy érezhetted, hogy az életed szinte minden területén akadályokba ütközöl – legyen szó a szerelemről, a barátságokról, a karrieredről vagy az anyagi helyzetedről. Mintha semmi sem akart volna igazán összejönni. Az asztrológusok szerint nem csak képzelődtél: a Halak jegy szülöttei ebben az időszakban különösen sok nehézséggel szembesültek.

Az északi Holdcsomópont az asztrológiában az életfeladatot és a karmikus tanulási folyamatokat jelképezi. Közel két éven át a Halak jegyében haladt, ami sokak számára rendkívül megterhelő időszakot hozott. Sok Halak azt érezhette, hogy bármennyire is igyekezett, nem tudta bevonzani azt, amire igazán vágyott – legyen szó egy boldog párkapcsolatról vagy a régóta remélt sikerekről.

Július 26-án azonban az északi Holdcsomópont a Vízöntő jegyébe lép, ami az asztrológusok szerint lezárhatja ezt a nehéz időszakot. Július végétől fokozatosan megérkezhetnek azok az eredmények, amelyekért az elmúlt időszakban kitartóan dolgoztál.

2. Szűz

Az elmúlt időszak különösen megterhelő lehetett a szerelmi életedben. Az asztrológusok szerint előfordulhatott, hogy csalódások értek, vagy úgy érezted, a párod nem úgy bánik veled, ahogyan azt megérdemelnéd. Úgy tűnhetett, hogy bármennyit teszel a kapcsolatodért, mégsem kapod meg azt a szeretetet és megbecsülést, amire vágysz.

Az is lehet, hogy egy mérgező, karmikus kapcsolatban rekedtél, amelyből nehezen tudtál kilépni. Azonban július végével kedvező fordulat következhet, és egyre nagyobb esélyed lehet arra, hogy olyan kapcsolatot vonzz be az életedbe, amilyenre valóban vágysz.