„Elmúlt köztünk a szikra” – Zsigmond Angi nem hallgat: kifakadt a szakítása után!

Mészáros Bende
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 03:00
Az influenszer énekesnő szakítása ledöbbentette a rajongókat. Zsigmond Angi és Mészáros Bende szerelme sokáig úgy tűnt, hogy örökké tarthat, ám most valami megváltozott.
Zsigmond Angi pár napja jelentette be, hogy véget ért kapcsolata Mészáros Bendével. Az influenszer közösségi oldalán árulta el döntésüket, amin ledöbbent az internet népe. Angi lapunknak mesélte el, hogy miért döntöttek így. Emellett kiakadt azokra, akik azt hiszik, hogy csak a felkapottság miatt közölték ezt a rajongókkal.

Zsigmond Angi és Mészáros Bende között nem romlott meg a viszony, a szakítás ellenére.
Zsigmond Angi és Mészáros Bende között a szakítás ellenére sem romlott meg a viszony (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi tiszta vizet öntött a pohárba

Három éve tartott a szerelem az influenszer és Mészáros Bende között, akik minden előjel nélkül jelentették be szakításukat.

A mai napig jóban vagyunk és a továbbiakban is jóban leszünk. Jelenleg külön töltött időre van szükségünk, aztán meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő. Lehet, hogy egyszer kibékülünk, de az is megeshet, hogy teljesen más vizekre evezünk ezután

– mondta a Borsnak Zsigmond Angi.

Az énekesnő eddig nem adott magyarázatot a semmiből jövő szakításra, ám most kivételt tett lapunknak. 

Elmúlt köztünk a szikra és emiatt döntöttünk úgy, hogy szükségünk van egy kis külön töltött időre. Az pedig majd kiderül, hogy milyen döntést hoztunk” – árulta el szakításának okát Angi.

293A7197
Zsigmond Angi szakítása után sokan beleálltak az énekesnőbe, hogy csak ezzel próbálja felhívni magára a figyelmet (Fotó: Szabolcs László)

Ki mondta ki a végső szót kettőjük közül?

Ez egy közös döntés volt és jó viszonyban sikerült elválnunk, így nem baj ha a közös baráti körünk miatt találkozunk egymással

– jegyezte meg az influenszer.

A bejelentés hallatán sokan nem hitték el, hogy igaz lehet a hír, amin maga Angi is meglepődött. 

Most ki viccelne ilyennel? Már az év elejétől kezdve elindult köztünk ez a dolog és aki figyelmes volt, az látta, hogy például Dubajban is kint maradtam, amikor Bende hazajött. A barátok pedig mindenben segítenek nekem és egyből felajánlották támogatásukat, ami sokat jelentett nekem

–  mesélte lapunknak Zsigmond Angi.

