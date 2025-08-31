Zámbó Árpy 25 év töretlen sikerét ünnepelte, durván betámadták a kommentelők

A magyar könnyűzene egyik ismert, ám sokszor vitatott szereplője mérföldkőhöz érkezett. A héten saját Facebook-oldalán jelentette be Zámbó Árpy: immár 25 éve van jelen a zenei pályán, amelyet 2 aranylemez, több mint 20 sláger és számtalan országos turné fémjelez.

Zámbó Árpy ezúttal nem reagált a kritikus megjegyzésekre (Fotó: Bors)

Zámbó Árpy színpadi élete

Zámbó Árpy sosem rejtette véka alá, hogy testvére, a tragikus sorsú Zámbó Jimmy emlékét és zenei örökségét küldetésének tartja megőrizni. Most azonban az elmúlt 2,5 évtized szakmai munkásságát emelte ki rajongói előtt, amely nem csupán testvére hagyatékának életbentartását jelenti.

25 év töretlen siker – 2 aranylemez, 20+ sláger, országos turnék és megszámlálhatatlan rajongó

– írta bejegyzésében, amelyhez sok gratuláció és elismerő szó érkezett.

Pályája tehát nem pusztán az emlékezésből áll: gyerekkorában kórusban kezdett, majd Jimmyvel közös felvételeket is készített. Szólólemezeket adott ki, és rendszeresen koncertezik. Ha Zámbó Árpy énekel, rendre megtelnek a közönség sorai, ahol nemcsak Zámbó Jimmy dalai, hanem saját szerzeményei is felcsendülnek.

Az énekes hangsúlyozta, hogy az évek során új, fiatal rajongók is csatlakoztak, akik Jimmy életében még gyerekek sem voltak. Számára ez azt bizonyítja, hogy nemcsak a múlt emlékeiből él, hanem a jelen színpadain is képes értéket teremteni. Mindemellett családja is erős támaszt nyújt számára, hiszen Zámbó Árpy párja is ott áll mögötte, biztatva minden fellépése előtt.

A Zámbó család számára fontos, hogy méltóképpen emléklezzen Zámbó Jimmyre (Fotó: Nagy Zoltán)

Kritikus hangok

Ám a jubileumi bejelentés nem csak gratulációkat hozott. Számos hozzászóló szerint Árpy sikere nagyrészt Jimmy tragédiájának következménye.

Hát igen, 25 éve halt meg Jimmy... Ezzel el is mondtam mindent a ‘sikeréről’

– írta egy kommentelő, utalva arra, hogy Árpy testvére halála óta kerülhetett reflektorfénybe.

Zámbó Jimmy testvére azonban többször is határozottan reagált ezekre a vádakra. A Borsnak adott interjúban korábban így nyilatkozott:

Nem akarok senkinek megfelelni, nyilván én nem Pavarotti vagyok, de nem is Zámbó Jimmy. Három év erkölcsi munkám van a Jimmy emlékkoncertekben, mindent beleteszünk, hogy nívós produkciót vigyünk a színpadra.

Szerinte sokan tévesen gondolják, hogy Jimmy hagyatékából él, miközben mások a mai napig milliókat keresnek a Király örökségén, legyen szó énekesekről, kiadókról vagy filmkészítő cégekről. Ő maga viszont sosem részesült testvére vagyonából vagy jogdíjaiból.