A felnőttsztár felfedi a legperverzebb kéréseket: a hónaljimádástól a papucsokig

Zeena Valvona azt mondja, hogy a Babestationnél eltöltött csaknem hat év után már mindent hallott a hónalj- és lábimádattól kezdve az óriásnős autótipráson át a ragacsos trutyikig.

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A Babestation sztárja elárulta azokat a bizarr fétiskéréseket, amelyeket a felnőtt webkamerás platformon eltöltött közel hat éve alatt kapott – a hónalj- és papucsmániás férfiaktól kezdve az apró autókat eltaposó óriásnő-fantáziákig. Az évek során Zeena Valvonát a lábimádattól kezdve az óriásnő-fantáziákon, a ragacsos trutyikon (gunge) át a kötözésig (bondage) mindenre megkérték már.

Bár szinte semmi sem zökkenti ki, Zeena azt mondja, hogy jobban lenyűgözik az emberek fantáziái mögött meghúzódó történetek, mint maguk a fétisek. Az Option One Podcastben beszélve a 24 éves lány – akinek több mint 17 000 Instagram-követője van – elmondta, hogy gyakran azon kapja magát, hogy elgondolkodik, hogyan alakulnak ki a szokatlan izgalmi források. „Szeretek belegondolni a pszichológiájába, hogy például hogyan lett neked ez a fétised? Néha meg is kérdezem” – mondta.

Hónalj és lábfej-fétis

A Babestationnél eltöltött csaknem hat év után a modellt már nagyon kevés dolog lepi meg. Ehelyett jobban érdekli annak megértése, hogy az emberek miért vonzódnak bizonyos dolgokhoz. A hónalj az egyik olyan kérés, ami a leginkább felkelti az érdeklődését. A 24 éves lány hozzátette: „Gyakran gondolom azt, hogy »Miért vagy ennyire oda a hónaljakért?« Nőként úgy gondolom, hogy ez olyasvalami, amit a legtöbbször rejtegetsz.”

A lábfétis egy másik rendszeres kérés a Babestation nézőitől. „Különösen a Babestationnél rengeteg lábbal kapcsolatos dolgot kapok. Régebben azzal vicceltem, hogy ez a könnyű meló, de valójában komoly hasizommunka ott ülni és integetni a lábfejeddel.” Zeena szerint pszichológiai oka lehet annak, hogy a lábfej az egyik legnépszerűbb fétis marad. „Ez egy elrejtett dolog. Talán innen ered a lábmánia sok embernél – a tabu jellegéből.”

A lábfejek messze nem az egyetlen szokatlan kérést jelentik. Egy néző egyszer kifejezetten egy hálós harisnyára és vietnámi papucsra épülő egyedi videóért fizetett, amilyen kéréssel Zeena saját bevallása szerint még soha nem találkozott. „Vietnámi papucsos dolgom még nem volt korábban, de ez is létezik” – mondta.