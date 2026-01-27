VV Cristofel vallomása a nőverésről: „Nem tagadtam, én mondtam, hogy megtörtént a pofon”

Pittmann Cristofelt, azaz VV Cristofelt a legtöbben a ValóVilág műsorából ismerik, ahol szókimondó stílusával gyorsan a figyelem középpontjába került. A reality után azonban nemcsak médiaszereplések, hanem komoly magánéleti viharfelhők is kísérték. Egy fiatalkori kapcsolatából kinőtt botrány hosszú évekre meghatározta a róla alkotott képet. Ez az ügy most újra előkerült, Cristofel pedig részletesen beszélt arról, hogyan látja ma az akkori eseményeket.

VV Cristofel sose szabadulhat meg a ténytől, hogy megvert egy nőt (Fotó: Mediaworks)

„Nem tudtam hova tenni ezt az egészet” – VV Cristofel vallomása

Cristofel elmondása szerint 18 évesen került bele egy számára idegen, instabil kapcsolatba. Olyan élethelyzettel találkozott, amelyre nem volt felkészülve, és amelyet nem tudott megfelelően kezelni. Cristofel szerint a kapcsolat nem jelezte előre a későbbi konfliktusokat. Rövid idő alatt azonban olyan helyzetekbe került, amelyek bizonytalanságot és frusztrációt váltottak ki belőle. Úgy érezte, kiszolgáltatottá vált egy számára átláthatatlan élethelyzetben. Ezek az érzések vezettek el ahhoz a bizonyos rossz döntéshez, amit ma már ő maga is fájó hibaként emleget. De semmi nem menti fel a tettei alól.

Semmi nem történt. Normálisan éltem akkor is az életemet, aztán jött ez a történet ezzel a hölggyel. Neki az életét nem tudtam hova tenni. Én őt nem akarom degradálni, mert én nem akarok senkinek se a nevében rosszat mondani. Elmondom, ahogy annak idején is elmondtam: én odaköltöztem hozzá, és két-három nap múlva el lettem küldve. A hölgyről azt lehet tudni, hogy ő kőkeményen örömlány volt. Tehát ő kavarta meg az én életemet. Nem lett volna semmi baj az én életemmel, ha ő nem hülyít be és nem néz hülyének. 18 évesen nem biztos, hogy lehet kezelni ezt, és megtörtént ez a pofon. Gyerekek, ez egy nagyon fájó dolog. Tehát ez azért fájó, mert az emberek hibáznak.

Cristofel elismeri, hogy hibázott, és azt is, hogy a történtek mindkét fél számára nyomot hagytak. A pofon ténye nem kérdés – a megítélése viszont máig vitákat szül.

A tárgyalás és a következmények

A szégyenteljes történet nem maradt a négy fal között, komoly jogi eljárás követte az eseményeket. Cristofel szerint az ügy később aránytalanul nagy hírértéket kapott, ami hosszú időre megbélyegezte őt. Úgy érzi, a történet komplexitása elveszett a hangzatos címek között. Mindeközben azt sem vitatja, hogy a felelősség az övé volt, hiszen férfiként ő ütött meg egy nőt.

Egy rossz pillanatban megelégeltem, hogy hülyének nézett. Ebből két év múlva lett egy tárgyalás, ahol elmondták a rendőrök is a bíróságon, hogy nem volt rajta se vér, se lila-kék folt. Csak ez fel lett fújva, sajnos. Tehát nem tudtam, hogy ő mit csinál. Én annyit láttam, hogy ő elment este tízkor, és akkor hajnali háromkor fölhívott, illuminált állapotban, hogy gyere, itt vagyok. Én meg azt sem tudtam, hogy mi van. Ez megtörtént egyszer, kétszer. Tehát nem mondhatnám azt, hogy jó ember volt, legalábbis nem az én életemhez való volt. Én nem tudtam, hogy egyébként örömlány.

A jogi eljárás lezárult, de a társadalmi ítélet már kevésbé. Cristofel számára ez az időszak komoly tanulópénz volt, amely alapjaiban változtatta meg a hozzáállását a kapcsolatokhoz.