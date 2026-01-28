VV Cristofel legszebb pillanata: megható vallomást tett az újdonsült apa

VV Cristofel a tegnapi napon egy életre szóló élménnyel gazdagodott, hiszen megszületett a kislánya. A Való Világ egykori szereplője régóta vágyott arra, hogy családot alapítson, most pedig ez az álom végre valóra vált. A boldog apuka érzelmekkel telve beszélt a nagy napról. Nyilatkozatából egyértelműen kiderül, mennyire megérintette ez az esemény. Az apaság gondolata már korábban is foglalkoztatta, most azonban ez már nem csak egy terv, hanem maga a valóság.
A gyerkőc érkezése napján hatalmas volt az izgalom, Cristofel bevitte párját a korházba, majd nem sokkal később érkezett az örömhír. Cristofel már reggel óta izgatottan várta a pillanatot, miközben végig ott lebegett benne az aggódás és az öröm. A nagy esemény végül minden várakozást felülmúlt.
Megszületett a kislányom, nagyon meg vagyok hatódva. El sem hiszem!
Az elhangzott szavak után percekig néma csend volt, látszott rajta, mennyire mélyen megérintette ez a pillanat. Az apaság súlya és a boldogság egyszerre nehezedett rá, de láthatóan ez volt élete egyik legszebb élménye.
Cristofel elárulta, hogy a szülés előtti órák rendkívül megterhelőek voltak számára. Egész nap idegesen várakozott, fejében folyamatosan a kislánya járt. Az izgalom miatt még az evésről is megfeledkezett, minden gondolata a családja körül forgott. Amikor végre jött a hír, minden feszültség elszállt.
Nagyon örülök neki, nagyon boldog vagyok, egész nap alig ettem, stresszeltem. Nagyon örülök!
A nyilatkozatából egyértelműen kiderül, mennyire megviselte és ugyanakkor mennyire felemelte őt ez a nap. Cristofel mostantól új szerepben, apaként folytatja életét, és minden jel arra utal, hogy ezt teljes szívvel fogja végigcsinálni.
