„Az érzékenység nem gyengeség, hanem bátorság” – Vastag Csaba megható módon búcsúzott a Sztárban Sztár színpadától

A hetedik élő adás a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évad eddigi legfeszültebb estéje volt: az elképesztő átalakulások és lenyűgöző produkciók mellett dráma, könnyek és őszinte vallomások színesítették a show-t. A közönség ezúttal is döntő szerepet játszott, hiszen a műsor végén az ő szavazataik határozták meg, hogy a kieső zónából ki juthat tovább a legjobb kilenc versenyző közé, s ki kényszerül búcsúzni a műsortól. Vastag Csaba számára is emlékezetes maradt az este.

A Sztárban Sztár színpadon egy igazi magyar ikon bőrébe bújt Vastag Csaba (Fotó: Bánkúi Sándor)

A Sztárban Sztár óriási felelősség is

A Sztárban Sztár hetedik adásában ismét forró volt a hangulat: a zsűri ezúttal is gondosan mérlegelve, igazságos pontokat osztott. Az est legjobbja Vavra Bence lett, aki azonnali továbbjutást érdemelt ki, míg a kieső zónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba kerültek. A nézők szavazatainak nagyobb részét végül Árpi söpörte be, így a hetedik adásban Vastag Csaba lett a búcsúzó.

A műsor után a Bors újságírója elcsípte Csabát, aki őszintén vallott érzéseiről.

Számítottam rá, megbeszéltük a feleségemmel, hogy ne lepődjünk meg, ha ma kiesem

– kezdte az énekes. Vastag Csaba felesége társaságában érkezett ezúttal is az élő showra, aki egy óriási rajongótáborral szurkolva, s együtt izgulva követte végig a tegnap esti versenyt. Az énekes elárulta, hogy bár rengeteget készült Presser Gábor szerepére, érezte, hogy ez a feladat óriási kihívás.

A zsűritől jó pontokat kaptam, de valószínűleg nem én vagyok a világ legnagyobb Presser Gábor utánzója. Bár egész héten ezen dolgoztam, pénteken már beszélni sem tudtam, annyira leköszörültem a torkomat a sok gyakorlással. Be kell ismerni, hogy Presser Gábor egy van a világon, s ez jól is van így. Vannak olyan előadók, mint ő, akihez nagyon nagy felelősség egyáltalán bármilyen módon is közelíteni, hasonlítani rá, bőrébe bújni

– mesélte Csaba a Bors kérdésére.

A produkció mégis mély nyomot hagyott mindenkiben: A Sztárban Sztár zsűrije elismerő volt az előadással kapcsolatban, s Liptai Claudia a dal végén könnyekben tört ki, fájdalmas emlékeiről mesélt. A népszerű énekes szerint ez nem gyengeség, hanem inkább bátorság kérdése: