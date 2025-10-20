Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
„Az érzékenység nem gyengeség, hanem bátorság” – Vastag Csaba megható módon búcsúzott a Sztárban Sztár színpadától

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 20:00
Sztárban Sztár All StarsPresser Gáborbúcsú
Az énekes őszintén megnyílt a műsor után, és ritkán hallott gondolatokat osztott meg a művészetről és önazonosságról. A Sztárban Sztár-interjújában arról is beszélt, miért érezte már napokkal korábban, hogy eljött az idő a búcsúra.
A hetedik élő adás a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évad eddigi legfeszültebb estéje volt: az elképesztő átalakulások és lenyűgöző produkciók mellett dráma, könnyek és őszinte vallomások színesítették a show-t. A közönség ezúttal is döntő szerepet játszott, hiszen a műsor végén az ő szavazataik határozták meg, hogy a kieső zónából ki juthat tovább a legjobb kilenc versenyző közé, s ki kényszerül búcsúzni a műsortól. Vastag Csaba számára is emlékezetes maradt az este.

A Sztárban Sztár színpadon egy igazi magyar ikon bőrébe bújt Vastag Csaba
A Sztárban Sztár színpadon egy igazi magyar ikon bőrébe bújt Vastag Csaba (Fotó: Bánkúi Sándor)

A Sztárban Sztár óriási felelősség is

A Sztárban Sztár hetedik adásában ismét forró volt a hangulat: a zsűri ezúttal is gondosan mérlegelve, igazságos pontokat osztott. Az est legjobbja Vavra Bence lett, aki azonnali továbbjutást érdemelt ki, míg a kieső zónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba kerültek. A nézők szavazatainak nagyobb részét végül Árpi söpörte be, így a hetedik adásban Vastag Csaba lett a búcsúzó.

A műsor után a Bors újságírója elcsípte Csabát, aki őszintén vallott érzéseiről. 

Számítottam rá, megbeszéltük a feleségemmel, hogy ne lepődjünk meg, ha ma kiesem

 – kezdte az énekes. Vastag Csaba felesége társaságában érkezett ezúttal is az élő showra, aki egy óriási rajongótáborral szurkolva, s együtt izgulva követte végig a tegnap esti versenyt. Az énekes elárulta, hogy bár rengeteget készült Presser Gábor szerepére, érezte, hogy ez a feladat óriási kihívás. 

A zsűritől jó pontokat kaptam, de valószínűleg nem én vagyok a világ legnagyobb Presser Gábor utánzója. Bár egész héten ezen dolgoztam, pénteken már beszélni sem tudtam, annyira leköszörültem a torkomat a sok gyakorlással. Be kell ismerni, hogy Presser Gábor egy van a világon, s ez jól is van így. Vannak olyan előadók, mint ő, akihez nagyon nagy felelősség egyáltalán bármilyen módon is közelíteni, hasonlítani rá, bőrébe bújni

 – mesélte Csaba a Bors kérdésére.

A produkció mégis mély nyomot hagyott mindenkiben: A Sztárban Sztár zsűrije elismerő volt az előadással kapcsolatban, s Liptai Claudia a dal végén könnyekben tört ki, fájdalmas emlékeiről mesélt. A népszerű énekes szerint ez nem gyengeség, hanem inkább bátorság kérdése: 

Az érzékenység nem gyengeség, hanem bátorság. Szerintem mindenki érzékeny, csak nem mindenki meri megmutatni. Ahhoz kell igazán erő, hogy valaki felvállalja akár a gyengeségeit a színpadon, s a hétköznapokban is.

Az énekes hálás, hogy részese lehetett ennek a versenynek (Fotó: Máté Krisztián)

Ez egy remek játék, amit helyén kell kezelni

A műsor egyik legismertebb arca boldogan állt újra a Sztárban Sztár színpadán. 

Öt éve harmadik lettem, és akkor is sokat kellett dolgoznom az átalakulásokon. Most sem volt ez másként. Számomra ez egy remek játék, amit helyén kell kezelni.

A Sztárban Sztár kiesők listájára így egy újabb nagy név került fel, de Vastag Csaba szerint ez csak egy új fejezet kezdete. „Megyünk tovább, új dalok, új klipek jönnek, a zenekarommal már nagyon várjuk a közös próbákat. Lesz feladat bőven a továbbiakban is.

Bár Csaba búcsúzott, a rajongók hamarosan viszontláthatják őt a színpadon és új klipekben is. A Sztárban Sztár All Stars versenye pedig új szintre lépett: a tét egyre nagyobb, a mezőny egyre erősebb, s most vasárnap már csupán kilenc énekes lép színpadra, újabb átalakulásukkal lenyűgözve a zsűrit, s természetesen a nézőket.

 

