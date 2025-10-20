„Az érzékenység nem gyengeség, hanem bátorság” – Vastag Csaba megható módon búcsúzott a Sztárban Sztár színpadától

A hetedik élő adás a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évad eddigi legfeszültebb estéje volt: az elképesztő átalakulások és lenyűgöző produkciók mellett dráma, könnyek és őszinte vallomások színesítették a show-t. A közönség ezúttal is döntő szerepet játszott, hiszen a műsor végén az ő szavazataik határozták meg, hogy a kieső zónából ki juthat tovább a legjobb kilenc versenyző közé, s ki kényszerül búcsúzni a műsortól. Vastag Csaba számára is emlékezetes maradt az este.
A Sztárban Sztár hetedik adásában ismét forró volt a hangulat: a zsűri ezúttal is gondosan mérlegelve, igazságos pontokat osztott. Az est legjobbja Vavra Bence lett, aki azonnali továbbjutást érdemelt ki, míg a kieső zónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba kerültek. A nézők szavazatainak nagyobb részét végül Árpi söpörte be, így a hetedik adásban Vastag Csaba lett a búcsúzó.
A műsor után a Bors újságírója elcsípte Csabát, aki őszintén vallott érzéseiről.
Számítottam rá, megbeszéltük a feleségemmel, hogy ne lepődjünk meg, ha ma kiesem
– kezdte az énekes. Vastag Csaba felesége társaságában érkezett ezúttal is az élő showra, aki egy óriási rajongótáborral szurkolva, s együtt izgulva követte végig a tegnap esti versenyt. Az énekes elárulta, hogy bár rengeteget készült Presser Gábor szerepére, érezte, hogy ez a feladat óriási kihívás.
A zsűritől jó pontokat kaptam, de valószínűleg nem én vagyok a világ legnagyobb Presser Gábor utánzója. Bár egész héten ezen dolgoztam, pénteken már beszélni sem tudtam, annyira leköszörültem a torkomat a sok gyakorlással. Be kell ismerni, hogy Presser Gábor egy van a világon, s ez jól is van így. Vannak olyan előadók, mint ő, akihez nagyon nagy felelősség egyáltalán bármilyen módon is közelíteni, hasonlítani rá, bőrébe bújni
– mesélte Csaba a Bors kérdésére.
A produkció mégis mély nyomot hagyott mindenkiben: A Sztárban Sztár zsűrije elismerő volt az előadással kapcsolatban, s Liptai Claudia a dal végén könnyekben tört ki, fájdalmas emlékeiről mesélt. A népszerű énekes szerint ez nem gyengeség, hanem inkább bátorság kérdése:
Az érzékenység nem gyengeség, hanem bátorság. Szerintem mindenki érzékeny, csak nem mindenki meri megmutatni. Ahhoz kell igazán erő, hogy valaki felvállalja akár a gyengeségeit a színpadon, s a hétköznapokban is.
A műsor egyik legismertebb arca boldogan állt újra a Sztárban Sztár színpadán.
Öt éve harmadik lettem, és akkor is sokat kellett dolgoznom az átalakulásokon. Most sem volt ez másként. Számomra ez egy remek játék, amit helyén kell kezelni.
A Sztárban Sztár kiesők listájára így egy újabb nagy név került fel, de Vastag Csaba szerint ez csak egy új fejezet kezdete. „Megyünk tovább, új dalok, új klipek jönnek, a zenekarommal már nagyon várjuk a közös próbákat. Lesz feladat bőven a továbbiakban is.”
Bár Csaba búcsúzott, a rajongók hamarosan viszontláthatják őt a színpadon és új klipekben is. A Sztárban Sztár All Stars versenye pedig új szintre lépett: a tét egyre nagyobb, a mezőny egyre erősebb, s most vasárnap már csupán kilenc énekes lép színpadra, újabb átalakulásukkal lenyűgözve a zsűrit, s természetesen a nézőket.
