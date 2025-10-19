Teljes sokk: Varga Miklós Joe szakított a feleségével – Csak a Borsnak szólalt meg!

Varga Miklós Joe tulajdonképpen ÉNB Joe-ként került köztudatba. Az RTL balhés sztárja a szerelmi életében sem visszafogott, korábban már kétszer elvált, de nem ábrándult ki a házasság intézményéből. Sokáig rezgett a léc, hogy új menyasszonyával, Csengével eljutnak-e az oltárig. A boldogító igent végül tavaly nyáron mondták ki, ma viszont úgy fest, a holtodiglan-holtomiglan mégsem jön össze…

A sztárpár, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge tavaly házasodott össze megannyi mosolyszünet után: most szakításról beszélt a férfi...(Fotó: Nikita Nikitin Photography/hot! magazin)

Varga Miklós Joe szakított?

A Varga-házaspár az elmúlt időszakban nem keltett feltűnést a rájuk korábban nagyon is jellemző szerelmi civódásokkal, nemrég pedig az első házassági évfordulójuk ünnepléséről posztoltak. Szombat éjszaka azonban egy szakításról szóló podcast-videót osztott meg ÉNB Joe Instagramon, amiben a narrátor arról értekezik, hogy ha egy nő elhagyja a férfit, annak gyakorlatilag összetörik a jövőképe. A beszédes eszmefuttatás mellé pedig ezeket a szomorkás szavakat mellékelte:

Sokan kérdeztetek… Sokan írtatok… Nem szeretnénk válaszolni, csak annyi… hogy fogadjátok el, kérdések nélkül. Nekünk sem könnyű, de… Most ezt dobta a gép! Az élet kifürkészhetetlen

– írta ÉNB Joe.

Csak a Borsnak szólalt meg ÉNB Joe!

Bár kiírásából egyértelművé vált, hogy nem szeretné tovább ragozni a történteket, a Bors megkeresésére mégis reagált.

Az elmúlt napokban sokan kerestek ezzel a témával kapcsolatban, de nem szerettem volna megnyilvánulni, ráadásul éppen a kisfiammal voltam Marbellán. Sem én, sem ő nem szeretne erről részletesebben kommunikálni

– utalt Csengére, továbbra is sejtelmesen fogalmazva, majd mikor egyenesen rákérdeztünk, hogy szakításról van-e szó, ezt felelte:

„Nagyon valószínű, hogy szakításról, igen. Tudom, sokszor voltunk már így, és én ezt nem engedtem el teljesen. Előbb-utóbb biztosan fogunk erről beszélni, de most még nem” – mondta megtörten, majd mikor felvetettük, hogy ismerve olaszos kapcsolatukat, talán legközelebb közös képpel jelentkeznek be mégis, ezt felelte:

Legyen úgy…

„Én nem mindig voltam ilyen”

Korábban valóban úgy tűnt, hogy remek köztük az összhang és tudatosan dolgoznak a jövőjükön, kapcsolatukon. Tavaly még így nyilatkozott szerelmesen: