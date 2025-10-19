Teljes sokk: Varga Miklós Joe szakított a feleségével – Csak a Borsnak szólalt meg!

Varga Miklós Joe tulajdonképpen ÉNB Joe-ként került köztudatba. Az RTL balhés sztárja a szerelmi életében sem visszafogott, korábban már kétszer elvált, de nem ábrándult ki a házasság intézményéből. Sokáig rezgett a léc, hogy új menyasszonyával, Csengével eljutnak-e az oltárig. A boldogító igent végül tavaly nyáron mondták ki, ma viszont úgy fest, a holtodiglan-holtomiglan mégsem jön össze…
A Varga-házaspár az elmúlt időszakban nem keltett feltűnést a rájuk korábban nagyon is jellemző szerelmi civódásokkal, nemrég pedig az első házassági évfordulójuk ünnepléséről posztoltak. Szombat éjszaka azonban egy szakításról szóló podcast-videót osztott meg ÉNB Joe Instagramon, amiben a narrátor arról értekezik, hogy ha egy nő elhagyja a férfit, annak gyakorlatilag összetörik a jövőképe. A beszédes eszmefuttatás mellé pedig ezeket a szomorkás szavakat mellékelte:
Sokan kérdeztetek… Sokan írtatok… Nem szeretnénk válaszolni, csak annyi… hogy fogadjátok el, kérdések nélkül. Nekünk sem könnyű, de… Most ezt dobta a gép! Az élet kifürkészhetetlen
– írta ÉNB Joe.
Bár kiírásából egyértelművé vált, hogy nem szeretné tovább ragozni a történteket, a Bors megkeresésére mégis reagált.
Az elmúlt napokban sokan kerestek ezzel a témával kapcsolatban, de nem szerettem volna megnyilvánulni, ráadásul éppen a kisfiammal voltam Marbellán. Sem én, sem ő nem szeretne erről részletesebben kommunikálni
– utalt Csengére, továbbra is sejtelmesen fogalmazva, majd mikor egyenesen rákérdeztünk, hogy szakításról van-e szó, ezt felelte:
„Nagyon valószínű, hogy szakításról, igen. Tudom, sokszor voltunk már így, és én ezt nem engedtem el teljesen. Előbb-utóbb biztosan fogunk erről beszélni, de most még nem” – mondta megtörten, majd mikor felvetettük, hogy ismerve olaszos kapcsolatukat, talán legközelebb közös képpel jelentkeznek be mégis, ezt felelte:
Legyen úgy…
Korábban valóban úgy tűnt, hogy remek köztük az összhang és tudatosan dolgoznak a jövőjükön, kapcsolatukon. Tavaly még így nyilatkozott szerelmesen:
„Nagyon sokat beszélgetünk napi szinten Csengusszal, mindenről, mert tényleg nagyon fontos a kommunikáció egy kapcsolatban. Én nem mindig voltam ilyen, tehát ha hazajöttem a melóból, akkor elmondtam, hogy mi volt, de ezáltal újra átéltem azokat a traumákat, vagy éppen feszült pillanatokat, amiket a nap folyamán. Az első feleségem mondta, hogy ha hazajövök, tegyem le az ajtóban a batyut, de az sem megoldás” – magyarázta korábban Joe.
„Egyébként azt gondolom, hogy a harmadik házasságomra kezdtem ilyen téren megérni, későn érő típus vagyok, és szerintem ezért működik ez most ennyire. Ráadásul Csenge maximálisan odafigyel rám, és nem az előző párkapcsolataimat akarom leszólni, de fiatal kora ellenére mindenre figyel. Szóval nagyon megtaláltuk egymást” – tette még hozzá.
