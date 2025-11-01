„Eső családi Halloween” – szívmelengető fotókon Vajna Tímea egész családja, ilyen nagy már a kis Ben és Hailey

Ahogy azzal a Bors már foglalkozott, 2025 a csodák éve volt Vajna Tímea számára, akinek egy évtizeden át dédelgetett álma vált valóra azzal, hogy édesanya lehetett. Ráadásul rögtön duplázott is, hiszen nagyjából fél év alatt két gyermeke is született.

Mint ismeretes, kisfia születését februárban jelentette be, azonnal is árulva, hogy a kis Ben béranya segítségével érkezett meg az életükbe. Ezzel egy időben jött is következő bombahír, miszerint Palácsik-Ráthonyi Tímea maga is gyermeket vár férjétől, Ráthonyi Zoltántól. Az üzletasszony azt is elárulta, hogy Bennek egy kishúga lesz, aki azóta már meg is született és a Hailey nevet kapta szüleitől.

Tündéri fotón Vajna Tímea és gyönyörű családja

Az immáron kétszeres édesanya most pedig Halloween alkalmából több családi fotót is megosztott, amelyeken a Toy Story – Játékháború című animációs mese szereplőinek van öltözve a család.

Eső családi Halloween

– írta a fotókhoz Palácsik-Ráthonyi Tímea.

