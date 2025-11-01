Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Eső családi Halloween” – szívmelengető fotókon Vajna Tímea egész családja, ilyen nagy már a kis Ben és Hailey

Vajna Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 12:06
halloweenPalácsik-Ráthonyi Tímeacsalád
A sztármami Halloween alkalmából több családi fotót is megosztott.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy azzal a Bors már foglalkozott, 2025 a csodák éve volt Vajna Tímea számára, akinek egy évtizeden át dédelgetett álma vált valóra azzal, hogy édesanya lehetett. Ráadásul rögtön duplázott is, hiszen nagyjából fél év alatt két gyermeke is született. 

Palacsik Vajna Timea-027-VI
Vajna Timi megmutatta a családját Fotó: MW

Mint ismeretes, kisfia születését februárban jelentette be, azonnal is árulva, hogy a kis Ben béranya segítségével érkezett meg az életükbe. Ezzel egy időben jött is következő bombahír, miszerint Palácsik-Ráthonyi Tímea maga is gyermeket vár férjétől, Ráthonyi Zoltántól. Az üzletasszony azt is elárulta, hogy Bennek egy kishúga lesz, aki azóta már meg is született és a Hailey nevet kapta szüleitől. 

Tündéri fotón Vajna Tímea és gyönyörű családja 

Az immáron kétszeres édesanya most pedig Halloween alkalmából több családi fotót is megosztott, amelyeken a Toy Story – Játékháború című animációs mese szereplőinek van öltözve a család

Eső családi Halloween

– írta a fotókhoz Palácsik-Ráthonyi Tímea.

Az elképesztően cuki fotókat IDE kattintva nézheted meg! 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu