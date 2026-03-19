Ráthonyi-Palácsik Tímea családjával otthagyta Kaliforniát, messzire költözött

Ráthonyi-Palácsik Tímea ismét bebizonyította, hogy nem fél a radikális változásoktól. Az üzletasszony és édesanya élete az elmúlt időszakban a legnagyobb boldogságban telik, hiszen két tündéri gyermeke tölti ki mindennapjait. Most azonban egy logisztikai mérföldkőhöz érkeztek, amikor is felszámolták kaliforniai életüket. A költözés híre futótűzként terjedt, hiszen a család egy igazi álomotthonba rendezkedett be a keleti parton.
Sajtóértesülések szerint a család döntése mögött nem csupán a környezetváltozás vágya, hanem praktikus okok is álltak. Bár Kalifornia csillogása sokáig rabul ejtette őket, a New York közelsége nyújtotta lehetőségek és a keleti part sajátos eleganciája végül meggyőzte a házaspárt. A költözés két kicsi gyermekkel, a most egyéves Bennel és a tündéri Hailey-vel nem volt kis feladat, de a végeredmény minden fáradtságot megért. Az új rezidencia állítólag minden igényt kielégít, és tökéletes helyszínt biztosít a gyerekek felcseperedéséhez.
A hírek szerint az új otthon távol van a város zajától, mégis karnyújtásnyira a világ közepének számító metropolisztól. A tágas terek, a hatalmas kert és a legmodernebb berendezések garantálják a család kényelmét. Vajna Timi számára elsődleges szempont volt, hogy a kicsik biztonságban és természetközeli helyen nőjenek fel, miközben férjével is több minőségi időt tölthetnek együtt. A környezetváltozás szemmel láthatóan jót tett az édesanyának, aki sugárzik a boldogságtól.
Az elmúlt év mérföldkövei után – hiszen a kisfia januárban ünnepelte első születésnapját, kislánya pedig folyamatosan tartogat új meglepetéseket – ez a költözés feltette a koronát a család boldogságára. A sajtó úgy tudja, Tímea teljes mértékben az anyaságnak és az új fészek csinosításának szenteli az idejét. Bár a távolság nagy, a kapcsolatuk a hazai rajongókkal töretlen, és mindenki kíváncsian várja, milyen újabb kalandok várnak rájuk az amerikai keleti parton.
