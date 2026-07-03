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Tallós Rita törött bokával járta be Lisszabont: a 65 éves színésznő gipszben, mankóval még edz is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tallós Rita
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 03. 18:00
lábtörésnyaralásbaleset
A színésznő egy motorbaleset következtében törte el a bokáját egy hónappal ezelőtt, de őt még ez sem állítja meg. Tallós Rita lábtörése ellenére dolgozik, utazik és edz, ami még egy 20 éves fiatal esetében sem lenne kis teljesítmény.
Niki
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Tallós Rita és Barbinek Paula imádnak motorozni, de az utóbbi időben sajnos mindkettőjükkel előfordult, hogy balesetet szenvedtek. Rita ráadásul a bokáját törte el, ami miatt eleinte fekvőgipszbe kényszerült, amit mostanra a mankók és a járógipsz váltottak fel. És mivel az örökmozgó színésznő szinte képtelen csak a pihenésre koncentrálni, így amit tud, azt igyekszik épp úgy elvégezni, mint korábban. Erről mesélt most lapunknak.

Tallós Rita és Barbinek Paula együtt versenyeztek tavaly az Ázsia Expresszben.
Tallós Rita lánya, Barbinek Paula nyaralni vitte a színésznőt, aki mankóval járta be Lisszabont (Fotó: Bors)

Tallós Rita tavaly, az Ázsia Expressz 2025-ös évadában versenyzett lányával, Barbinek Paulával, amit szintén úgy csinált végig, hogy a forgatás előtt néhány nappal került le a gipsz a törött csuklójáról. Most pedig a bokája tört el, de ez sem akadályozta őt abban, hogy a születésnapjára kapott lisszaboni úton jól érezze magát.

„Remélem, hogy kilencedike, tizedike körül leveszik a gipszet, mert én képtelen vagyok egyhelyben ülni,  folyton megyek, bár így, hogy a jobb lábam van gipszben még kocsit sem tudok vezetni. Bár nem tudom, hogy fog kinézni a lábam, ha leveszik a gipszet, mert lesz ott minden; megjártam vele az óceántól kezdve a Dunáig mindent, és biztos nem fog megdicsérni az orvos, ha meglátja, mi van a gipsz alatt – kezdte viccelődve a színésznő.

A lisszaboni utat viszont mindenek ellenère féllábbal is kénytelen voltam bevállalni, mert ezt kaptam a lányomtól és a húgomtól a születésnapomra!  Szóval elment a női csapat - a húgom, a lánya, Paula lányom és én - és nagyon jól éreztük magunkat. Bár a repülés nem volt épp kényelmes, és nekem az óceánban a fürdés is kimaradt, de az élmények kárpótoltak

 – folytatta.

Kaptam igazolást, hogy repülhetek gipszben, szóval két mankóval indultam útnak és szerencse, hogy nem vittünk kerekesszéket, mert annyira hegyes-völgyes, macskaköves az a város, hogy nem is lehetett volna megoldani, hogy azzal közlekedjek. De a mankókkal nagyon jól bírtam, sőt még az óceánba is beleültem, feltartott lábbal, befóliázott gipsszel, így tudtam megoldani a strandolást – részletezte.

Tallós Rita egy igazi örökmozgó, nem bírja az otthon ülést.
Tallós Rita balesete óta egy hónap telt, így már a fekvőgipszet lecserélhette, de a járógipsztől egyelőre még nem szabadult meg (Fotó: TV2)

Tallós Rita bokatörése ellenére edz és dolgozik

Amellett, hogy végigcsinálta a portugál utat, a színésznő már az edzéshez is visszatért.

Edzésekre már járok, nem bírtam tovább, nagyon hiányzott! Heti kétszer reggel hétkor bemegyek hévvel a Batthyány térre, ott felvesz a lányom és robogunk az edzőterembe, onnan pedig ugyanígy vissza – mesélte Rita.

Emellett sokszor lemegyek a Duna partra is, főleg kutyát sétáltatni, mert a járógipsszel már ezt is meg tudom oldani, de azért még eléggé házhoz vagyok kötve, így innen oldom meg a munkát is, idejönnek  a kollégáim, a dramaturg, a szövegíró, és itt dolgozunk az új premier előkészítésén. A Liliom Produkció  új bemutatója novemberben az Elvált Nők Klubja musical változata lesz, amelynek a próbái szeptemberben kezdődnek, úgyhogy rengeteg dolgunk van, mint például a hangszerelés, vagy a látványterv

 – sorolta a terveket.

 

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