Tallós Rita törött bokával járta be Lisszabont: a 65 éves színésznő gipszben, mankóval még edz is

Tallós Rita és Barbinek Paula imádnak motorozni, de az utóbbi időben sajnos mindkettőjükkel előfordult, hogy balesetet szenvedtek. Rita ráadásul a bokáját törte el, ami miatt eleinte fekvőgipszbe kényszerült, amit mostanra a mankók és a járógipsz váltottak fel. És mivel az örökmozgó színésznő szinte képtelen csak a pihenésre koncentrálni, így amit tud, azt igyekszik épp úgy elvégezni, mint korábban. Erről mesélt most lapunknak.

Tallós Rita lánya, Barbinek Paula nyaralni vitte a színésznőt, aki mankóval járta be Lisszabont (Fotó: Bors)

Tallós Rita tavaly, az Ázsia Expressz 2025-ös évadában versenyzett lányával, Barbinek Paulával, amit szintén úgy csinált végig, hogy a forgatás előtt néhány nappal került le a gipsz a törött csuklójáról. Most pedig a bokája tört el, de ez sem akadályozta őt abban, hogy a születésnapjára kapott lisszaboni úton jól érezze magát.

„Remélem, hogy kilencedike, tizedike körül leveszik a gipszet, mert én képtelen vagyok egyhelyben ülni, folyton megyek, bár így, hogy a jobb lábam van gipszben még kocsit sem tudok vezetni. Bár nem tudom, hogy fog kinézni a lábam, ha leveszik a gipszet, mert lesz ott minden; megjártam vele az óceántól kezdve a Dunáig mindent, és biztos nem fog megdicsérni az orvos, ha meglátja, mi van a gipsz alatt” – kezdte viccelődve a színésznő.

A lisszaboni utat viszont mindenek ellenère féllábbal is kénytelen voltam bevállalni, mert ezt kaptam a lányomtól és a húgomtól a születésnapomra! Szóval elment a női csapat - a húgom, a lánya, Paula lányom és én - és nagyon jól éreztük magunkat. Bár a repülés nem volt épp kényelmes, és nekem az óceánban a fürdés is kimaradt, de az élmények kárpótoltak

– folytatta.

„Kaptam igazolást, hogy repülhetek gipszben, szóval két mankóval indultam útnak és szerencse, hogy nem vittünk kerekesszéket, mert annyira hegyes-völgyes, macskaköves az a város, hogy nem is lehetett volna megoldani, hogy azzal közlekedjek. De a mankókkal nagyon jól bírtam, sőt még az óceánba is beleültem, feltartott lábbal, befóliázott gipsszel, így tudtam megoldani a strandolást” – részletezte.

Tallós Rita balesete óta egy hónap telt, így már a fekvőgipszet lecserélhette, de a járógipsztől egyelőre még nem szabadult meg (Fotó: TV2)

Tallós Rita bokatörése ellenére edz és dolgozik

Amellett, hogy végigcsinálta a portugál utat, a színésznő már az edzéshez is visszatért.