Súlyos balesetet szenvedett az Ázsia Expressz sztárja, kerekesszékbe kényszerült Tallós Rita

Tallós Rita neve sokaknak ismerős lehet, hiszen nemrégiben a TV2 realityjében, az Ázsia Expresszben szerepelt. A színésznő továbbra is nagyon aktív, ám sajnos most egy időre kényszerpihenőre kellett vonulnia.

Tallós Rita súlyos motorbalesetet szenvedett Fotó: Markovics Gábor

Ugyanis Tallós Rita néhány nappal ezelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, aminek következtében eltörött a lába. A színésznő azóta az otthonában lábadozik fekvőgipszben. Ám Tallós Rita a gyógyulása mellett már a jövőt is tervezi.

Múlt csütörtökön újra gépre pattantam. Teniszezni mentem motorral, lefékeztek előttem, így én is lefékeztem. Volt egy nagy tenisztáska a hátamon, elvesztettem az egyensúlyom, eldőlt a motor és alászorult a bokám, a lábszáram pedig "spirálban" eltört. Itthon vagyok, fekvőgipsszel, szobafogságban. Az orvossal megbeszéltem, hogy 14-én már adjanak járógipszet, mert mennem kell. Most kerekesszékkel közlekedem, ha kell, amit kaptam az anyukámtól, mert a mankóval is nagyon nehéz közlekedni a lakáson belül

– mesélte a Blikknek a színésznő, aki hozzátette, előbb-utóbb muszáj lesz összeszednie magát, a hónap közepétől ugyanis szüksége van a lábára.

Méghozzá azért, mert kapott egy ajándék utazást, amelyre a húgával és a lányával menne el. A színésznőnek még négy hétig járógipszben kéne lennie, de így legalább el tudok menni velük. Rita régóta motorozik már, többféle kétkerekűt is vezetett az elmúlt években, de úgy tűnik, ennek a szenvedélynek most vége.

– A családom eltiltott a motorozásról, így van egy eladó motorom, nagyon szép, ajánlom mindenkinek! – mondta szomorúan a lapnak a 65 éves színésznő, akinek nem ez volt az első balesete, ahogy korábban ő fogalmazott, 18 évente történik vele valami hasonló.

8 éve is volt egy komoly balesete Tallós Ritának

A színésznőnek 2019-ben is volt egy komoly balesete. Ám nemcsak a gépekkel járta meg, lovas balesete is volt már, akkor elmondása szerint a gerincéből tört le három darab, de a baleset nem tántorította el, bátran visszaült a lóra - írja a Blikk.