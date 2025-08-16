"Visszatérő depresszióm, pánikrohamom és szorongásom is volt"– Schumacher Vanda durva vallomást tett

Schumacher Vanda TikTokon is igen népszerű az őszinte tartalmai miatt, és most tőle megszokott nyíltsággal mesélte el a Borsnak, fiatal korában komoly küzdelmet vívott a pánikbetegséggel és a szociális szorongással. Bár ma már könnyebben mesél róla, évekkel ezelőtt elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy koncerten vagy fesztiválon jól érezze magát.

Schumacher Vanda pánikbetegséggel küzd (Fotó: Instagram)

Schumacher Vanda pánikbeteg gyerekkora óta

„Fiatal koromban egyszerűen nem szerettem a tömegrendezvényeket. Úgy éreztem, túl nagy a tér, túl sok az ember, és nem tudom ezt egyedül kezelni” – idézte fel a színésznő, aki fiatalon szociális szorongással és pánikbetegséggel élt együtt. Ez akkoriban azt jelentette, hogy elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy fesztiválon vagy koncerten felhőtlenül szórakozhasson.

A fordulatot a SZIN fesztivál hozta el számára. „Olyan jó csapat van ott – a kollégák, a magyar közönség, sőt még a külföldi fellépők is –, hogy egyszerűen nem volt időm rosszul lenni. Ha volt is egy kisebb megingás, mindenki azonnal ott volt mellettem, és azt mondták: Semmi baj, pihenünk húsz percet, aztán folytatjuk. Ez egy fesztivál, megiszunk egy vodkaszódát, és megyünk tovább. Ma már annyira pozitív az egésznek az energiája, hogy lekopogom, de nem érzem azt, hogy ma már ez probléma lenne” – osztotta meg Vanda.

A fiatal influenszer hangsúlyozta, hogy a pánikbetegsége egy komplexebb dolog volt.

Visszatérő depresszióm, pánikrohamom és szorongásom is volt, ami fiatal koromban jelentkezett először nálam. Viszont, mióta tudatosan tudom, hogy ez micsoda, megtanultam helyén kezelni. Az elmúlt években rájöttem, hogy mely dolgok váltják ki ezt belőlem, melyek a trigger pontjaim, tudom, hogy mire hogyan reagálok, így pedig sokkal könnyebb

– mondta.

Megtanulta kezelni a helyzetet

Kifejtette, ma már pontosan tudja, hogyan jelezze, ha közel áll ahhoz, hogy baj legyen.

Ha azt érzem, hogy közel állok ahhoz, hogy baj legyen, akkor azt nagyon jól tudom kifelé kommunikálni, a barátaimmal például rengeteget beszélek erről. Pár hónappal ezelőtt egy nehéz, stresszes időszakom volt, akkor pedig igyekszem a szabadidőmet társaságban tölteni. A barátok ugyan nem tudnak nekem segíteni, viszont azzal, hogy a betegségeimet nem kell titkolni előttük, azzal sokkal könnyebb a helyzetem

– mesélte.