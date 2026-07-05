Rubint Rella levetkőzött a válása után: erre senki nem számított – Őrületes fotó

Rubint Rella mögött nehéz időszak áll. Az influenszer és fitneszedző tavaly jelentette be, hogy véget ért a házassága Novothny Somával, azóta pedig tudatosan azon dolgozik, hogy újra megtalálja az egyensúlyt az életében. Bár a válás sokakat megtört volna, Rella az elmúlt hónapokban inkább az önismeretre, a fejlődésre és saját lelki békéjének visszaszerzésére helyezte a hangsúlyt. A gyönyörű fitneszmodell most ismét megmutatta, hogy jó úton jár. Néhány nappal ezelőtt egy lélegzetelállító szexi tengerparti fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyen bikiniben, a kristálytiszta vízben fekve élvezi a nyár minden pillanatát. A kép alá unokatestvére Schóbert Lara is szíves hangulatjeleket kommentelt. A látványos nyaralós fotók után azonban egy egészen más hangulatú üzenetet is megosztott Rella.

Rubint Rella válása óta teljesen kivirult, rengeteget utazik (Fotó: Instagram)

Rubint Rella megható üzenete

Rella a Plázs Siófokon, egy koncert közben tett közzé egy Instagram-sztorit, amihez az alábbi üzenettel.

A veszteség, egy szakítás, vagy egy szeretett ember hiánya örökre nyomot hagy bennünk (..)

Fontos megemlíteni, hogy a felvételen önfeledten, boldogan élvezi a koncertet, így az üzenet is feltételezhetően inkább már tanító jelleggel került a bejegyzéshez.

Rella a Plázs Siófókon Krisz Rudi koncerten tombolt (Fotó: Insgtagram)

A válás volt Rella egyik legmélyebb időszaka

Rella a válását követően sokáig elzárkózott a nyilvánosságtól, de később az alábbi szöveggel osztott meg egy bejegyzést:

Egyre gyakrabban érzem, hogy megrendül a hitem az emberekben. Amikor a legmélyebben voltam, sokan bele sem gondoltak, min megyek keresztül. Sőt, voltak, akik inkább belém rúgtak még egyet

– írta Instagram-oldalán, ahol arról is beszámolt, most leginkább, karrierjére és önmagára összpontosít. A fiatal influenszer a válás után rengeteget foglalkozott önismerettel, egyedül utazott Ázsiába, amiről így nyilatkozott TikTok oldalán:

Egyedül utazni sokkal inkább arról szól, hogy újra megismered azt az embert, akivel a legtöbb időt töltöd: saját magadat. Az első napokban ott van a bizonytalanság, a félelem, a kérdés: „Biztos jó ötlet volt ez?” Aztán történik valami… Lassan, szinte észrevétlenül. Rájössz, hogy minden helyzetet megoldasz

– jelentette ki Rubint Rella, akinek a közösségi oldalain egyre inkább a fejlődés, a munka és a belső egyensúly kerül a középpontba, miközben személyes életéből jóval kevesebbet mutat meg, mint korábban.