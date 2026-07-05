Már a szemből meg lehet állapítani, ki mennyire intelligens

Érezted már úgy, hogy mindent meg tudsz mondani valakiről, pusztán azzal, hogy a szemébe nézel? Nos, a kutatások szerint ez a megérzés nem teljesen alaptalan – legalábbis ami annak megállapítását illeti, hogy az illető mennyire intelligens.
Az intelligencia túl összetett dolog ahhoz, hogy csupán a megjelenés alapján ítéljük meg, de a pupilláink a jelek szerint egy olyan finom jelzést adnak, amely tükrözheti, hogy az elménk mennyire jól dolgozza fel az információkat.
Félre az IQ-tesztekkel! A Georgiai Technológiai Intézet (Georgia Institute of Technology) tanulmánya arra utal, hogy összefüggés van az ember intelligenciája és az alapvető, nyugalmi pupillamérete között. Természetesen a pupilláink a fényre és az érzelmeinkre reagálva folyamatosan tágulnak és szűkülnek, de amikor olyan körülmények között vannak, ahol pihenhetnek, még többet árulhatnak el.
A tanulmány kutatói először akkor figyeltek fel erre a jelenségre, amikor azt elemezték, hogy az emberek mekkora mentális erőfeszítést tesznek a memóriafeladatok elvégzésére. Közel 500 Atlanta környéki felnőtt vett részt a kutatásban, és miközben dolgoztak, a csapat észrevette, hogy a pupilláik az erőfeszítés hatására kitágulnak.
A résztvevők pupillaméretének mérésére egy elektronikus szemkövető (eye tracker) eszközt használtak. E mérések alapján rögzítették az egyes személyek átlagos nyugalmi pupillaméretét – ami általában 2 millimétertől 8 milliméterig terjed –, miután néhány percig egy üres képernyőt néztek.
A résztvevőket arra is megkérték, hogy töltsenek ki egy sor kognitív tesztet, amelyek a fluid intelligenciát, a munkamemória-kapacitást és a figyelemkontrollt értékelték. Bár ezeket nem mindig tekintik az intelligencia hagyományos formáinak, ezek a képességek a gondolkodás gyakorlatiasabb folyamatai, és kulcsfontosságúak a jó problémamegoldáshoz.
Érdekes módon a nagyobb alapvető (nyugalmi) pupillamérettel rendelkező egyének magasabb pontszámot értek el ezeken a kognitív teszteken. Nagyobb fluid intelligenciával, jobb figyelemkontrollal és még némileg nagyobb munkamemória-kapacitással is rendelkeztek. Az általános tudásukat és a tények felidézésére való képességüket nem vették figyelembe a tanulmányban. Vagyis a „lexikális tudásuk” itt nem volt fontos, az egész a való világban hasznosítható intelligenciaformákról szólt.
Függetlenül attól, hogy az intelligencia valóban összefügg-e a pupillamérettel, az eredmények mégis bizonyítják, hogy még mélyebb kapcsolat van az agy és a szem között. „Az egyik hipotézis az, hogy azoknál az embereknél, akiknek nyugalmi állapotban nagyobb a pupillájuk, a locus coeruleus nagyobb mértékben szabályozza az aktivitást, ami előnyös a kognitív teljesítmény és a nyugalmi agyi funkciók szempontjából” – magyarázták a kutatók a Scientific American című lapnak.
A pupillaméretet a locus coeruleus irányítja, amely noradrenalint is termel – ez egy olyan hormon, amely többek között segít a percepció (észlelés), a figyelem és a memória szabályozásában. Lehetséges, hogy a nyugalmi állapotban nagyobb alap-pupillával rendelkező egyének erősebb kognitív aktivitást tapasztalnak ebben a régióban.
A tanulmány eredményei messze nem véglegesek, de azért további vizsgálatokat igényelhetnek. Ennek ellenére a való életben is tesztelheti ezt: egyszerűen figyelje meg a problémamegoldási mintákat, és nézze meg, hogy az Ön által ismert jó problémamegoldóknak valóban nagyobbak-e a pupilláik.
Végső soron tekintse ezt egy lehetőségnek arra, hogy többet tudjon meg a környezetében lévő emberekről (és esetleg egy kis szemezésre is).
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