Már a szemből meg lehet állapítani, ki mennyire intelligens

Érezted már úgy, hogy mindent meg tudsz mondani valakiről, pusztán azzal, hogy a szemébe nézel? Nos, a kutatások szerint ez a megérzés nem teljesen alaptalan – legalábbis ami annak megállapítását illeti, hogy az illető mennyire intelligens.

A szemből kiderül, ki mennyire intelligens - Fotó: Pexels

Az intelligencia túl összetett dolog ahhoz, hogy csupán a megjelenés alapján ítéljük meg, de a pupilláink a jelek szerint egy olyan finom jelzést adnak, amely tükrözheti, hogy az elménk mennyire jól dolgozza fel az információkat.

Egy tanulmány szerint a szemük alapján meg lehet mondani, mennyire intelligensek az emberek

Félre az IQ-tesztekkel! A Georgiai Technológiai Intézet (Georgia Institute of Technology) tanulmánya arra utal, hogy összefüggés van az ember intelligenciája és az alapvető, nyugalmi pupillamérete között. Természetesen a pupilláink a fényre és az érzelmeinkre reagálva folyamatosan tágulnak és szűkülnek, de amikor olyan körülmények között vannak, ahol pihenhetnek, még többet árulhatnak el.

A tanulmány kutatói először akkor figyeltek fel erre a jelenségre, amikor azt elemezték, hogy az emberek mekkora mentális erőfeszítést tesznek a memóriafeladatok elvégzésére. Közel 500 Atlanta környéki felnőtt vett részt a kutatásban, és miközben dolgoztak, a csapat észrevette, hogy a pupilláik az erőfeszítés hatására kitágulnak.

A résztvevők pupillaméretének mérésére egy elektronikus szemkövető (eye tracker) eszközt használtak. E mérések alapján rögzítették az egyes személyek átlagos nyugalmi pupillaméretét – ami általában 2 millimétertől 8 milliméterig terjed –, miután néhány percig egy üres képernyőt néztek.

A kutatók korrelációt találtak a pupillamérések és a kognitív tesztek eredményei között

A résztvevőket arra is megkérték, hogy töltsenek ki egy sor kognitív tesztet, amelyek a fluid intelligenciát, a munkamemória-kapacitást és a figyelemkontrollt értékelték. Bár ezeket nem mindig tekintik az intelligencia hagyományos formáinak, ezek a képességek a gondolkodás gyakorlatiasabb folyamatai, és kulcsfontosságúak a jó problémamegoldáshoz.