"A nővérem lefeküdt az első szerelmemmel, és azóta sem kért bocsánatot"

Egy neve elhallgatását kérő nő számolt be arról, hogy amikor 16 éves volt, a nővére pedig – akit most hívjunk csak Daisy-nek – 18, megtudta, hogy testvérének szexuális kapcsolata volt a barátjával.

A nővére miatt nehéz volt bárkiben megbíznia

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A nővére azóta sem kért bocsánatot

Szakítottam vele. Daisy ezután megkérdezte, hogy bántana-e, ha randizna vele. Biztos vagyok benne, hogy azt mondtam, nem bánom, de magamban azt gondoltam: „Miért kérdezed egyáltalán? Hiszen már így is lefeküdtél vele.” Tyler és én az évek során barátok maradtunk. Ő volt az első szerelmem

– fejtette ki a nő, hozzátéve, a történtek rányomták a bélyeget a későbbi párkapcsolataira. Évekbe telt, mire újra meg tudott bízni valakiben.

Évekkel később megkérdeztem Daisyt, miért tette ezt, mire az volt a válasza, hogy azért, mert megtehette. Élvezzük egymás társaságát, feltéve, ha nem engedem be a múltat a gondolataimba

– tette hozzá a csalódott testvér, aki a mai napig nem tudja, miként zárja le a múltnak ezt a részét, annyira fáj neki az árulás. Az pedig csak tovább ront a helyzeten, hogy nővére bocsánatot sem kért tőle.

Ezt mondja a szakértő

Amit tettek, az mindkettőjük részéről komoly árulás volt. De ők egyszerűen ilyenek. Lehet, hogy te és a nővéred jól érzitek magatokat egymás társaságában, de ne hidd, hogy az ő belső lénye – a jelleme – megváltozott. Az, hogy nem kért bocsánatot azért, mert megbántott, és ilyen flegma módon válaszolt neked, figyelmeztetésül kellene, hogy szolgáljon: a mai napig önző és érzéketlen

– fejtette ki a nypost.com tanácsadója.

