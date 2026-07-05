Pánikba estek a szülők: taxiba ült, majd a repülőtérre ment a 11 éves fiú

Egy család figyelmeztetést tett közzé, miután 11 éves fiuk egyedül beszállt egy Uber taxiba, majd a repülőtérre ment. Gyermekük ravasz szökése egy pillanat alatt a kétségbeesésbe kergette őket.

Japánba akart utazni a kisfiú, így taxiba ült és a repülőtérre ment (Képünk illusztráció) Fotó: pexels / pexels

Japánba akart utazni a kisfiú, így taxiba ült és a repülőtérre ment

A 11 éves Jamel Johnsont egyedül találták meg a John Fitzgerald Kennedy nemzetközi repülőtéren, miután kora reggel otthonról Uberrel utazott oda. A repülőtéri hatóságok kisfiút a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) ellenőrzőpontjához való sorban állás közben vették észre, és miután a mentőszolgálatok megvizsgálták, visszavitték Long Island-i Valley Stream-i otthonába.

Jamel szülei most arra figyelmeztettek más szülőket, hogy bár fiuk biztonságban van, a dolgok kimenetele egészen más is lehetett volna. A történtek után felmerült bennük az a kérdés is, hogy autista kisfiuk hogyan tudott egyedül beszállni egy Uber taxiba annak ellenére, hogy a vállalat szabályzata szerint gyermekek csak felnőtt kíséretében utazhatnak.

A családi ház biztonsági kameráinak felvételein Jamel látható, amint egy kis bőrönddel sétál a kerti ösvényen, majd beszáll a nagy fekete autóba, amely elhajt. A kisfiú édesanyja, Tenesha Johnson elárulta, hogy ők már csak arra ébredtek fel, hogy gyermekük minden nyom nélkül eltűnt.

Ez egy olyan érzés volt, amit egyetlen más anyának, apának, testvérnek, nagynéninek vagy nagybácsinak sem kívánnék... Nem tudtam, mi történik. Nem tudtam, hol van a fiam.

Jamel apja, akit szintén Jamelnek hívnak, elárulta, hogy azonnal elöntötte őket a kétségbeesés. Mindeközben Tenesha megkérdőjelezte, hogy miért engedték meg a fiának, hogy beszálljon a taxiba, amikor egyértelműen kiskorú.

Úgy néz ki, mint egy gyerek. Miért hagytad, hogy beszálljon az autódba és hajtottál el?

Jamel hazaérkezése után elmondta, hogy szeretett volna Japánba utazni, de nem jutott túl a TSA ellenőrzésén, mert nem volt jegye.

Az édesapja elmondta, hogy a család most szeretné felhívni a figyelmet erre, és felszólítják a fuvarmegosztó szolgáltatókat, hogy legyenek figyelmesek arra, hogy kik szállnak be az autóikba.

Valójában arról van szó, hogy felhívjuk minden olyan család figyelmét, amelynek spektrumzavarral küzdő gyermeke van. Ez bárkivel megtörténhet. Az Uber sofőröknek is körültekintőbbnek kellene lenniük, hogy ne engedjék meg bárkinek, hogy beszálljon a járművükbe.

A repülőtéri hatóság szintén megosztott egy nyilatkozatot az esetről, megerősítve, hogy a személyzet Jamelt körülbelül 6:30-kor találta meg a 1-es terminálon - írta az Unilad.