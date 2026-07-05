„Barcelonába indultam repülővel, aztán minden elsötétült – Párizsban ébredtem fel”

A 42 éves, walesi Ruthinból származó Nia Jones egy rövid barcelonai városlátogatásra indult repülővel. Mindössze egy nappal korábban tért haza egy villámlátogatásról Párizsból, ahová a lányával utazott. Nem sokkal a felszállás után azonban összeesett.

A repülőn vesztette el eszméletét az anyuka

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Dráma a repülőn

Minden elsötétült. Amikor magamhoz tértem, a repülőgép folyosóján feküdtem, és borzasztóan lüktetett a fejem. Homályos arcokat láttam magam körül, majd egy nő halkan azt mondta, hogy Párizsban vagyok. Megkérdeztem, hol van a lányom, mert azt hittem, hogy a párizsi utazás csak egy álom volt. Aztán a párom, Bryn odalépett hozzám, és megnyugtatott, hogy biztonságban vagyok. Teljesen össze voltam zavarodva, amikor hordágyon vittek le a repülőről a kórházba.

Nia hirtelen leesett az üléséről, amikor a teste rángatózni kezdett, rövid időre el is kékült. A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Párizsban, hogy további vizsgálatokra kórházba szállíthassák, de nem találtak komoly rendellenességet nála. Nia végül vonattal tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol neurológushoz irányították. Az orvosok akkor úgy gondolták, hogy egyszeri rosszullétről lehetett szó. Csakhogy néhány hónappal később ismét jelentkeztek a tünetek.

Hat hónappal később otthon ismét elvesztettem az eszméletemet. A kórházban epilepsziát állapítottak meg nálam, de a vérvizsgálatok azt is kimutatták, hogy a kalciumszintem rendellenesen magas.

A további vizsgálatok során Nia egy rendkívül ritka genetikai rendellenesség, az 4-es típusú többszörös endokrin neoplázia (MEN4) diagnózisát kapta. Ebből a betegségből világszerte kevesebb mint száz igazolt eset ismert. A kórkép egy daganatképződést gátló gén mutációjával jár, és jelentősen növeli annak kockázatát, hogy daganatok alakuljanak ki a belső elválasztású mirigyekben.

A kalciumszint normalizálása érdekében műtéten esett át, amelynek során három mellékpajzsmirigyét eltávolították. A beavatkozás óta egyetlen epilepsziás rohama sem volt. Nia rendszeresen jár kontrollvizsgálatokra, hogy időben kiszűrjék az esetlegesen kialakuló daganatokat - írja a Mirror.