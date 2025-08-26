Rubint Rella: „Valójában nagyon összetörtem”

Rubint Rella férjével költözött Lengyelországba tavaly, az élet azonban úgy hozta, hogy külön utakon folytatják, amelyről maga Rella számolt be követőinek májusban. A fitneszedző azóta óvja a magánéletét és minden erejével azon dolgozik, hogy minél többet adhasson edzőként és táplálkozástudományi szakemberként azoknak, akik egészségtudatosan szeretnének élni.
Rella lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a helyzethez képest jól van, sőt napról napra egyre jobban.
Jelenleg minden erőmet és energiámat magamra és a munkámra fordítom, a visszacsatolásokból is érzem, hogy jó úton haladok. A közeljövőben több személyes eseményre számíthatnak tőlem a vendégeim és a követőim, mint például életmód táborokra, fellépésekre, egy napos eseményekre és rendezvényekre, amik az edzés és táplálkozás köré épülnek
– meséli Rella, akivel vélhetően fix helyszínen is találkozhatnak majd a sportolni vágyók, jelenleg azonban egyeztetés alatt vannak ezek a helyszínek és életmód táborairól is csak érintőlegesen beszélhet még.
Mindenképpen a saját személyiségemet és a táplálkozással, edzői képesítéseimmel kapcsolatos tanulmányaimat szeretném majd kamatoztatni a táborokban és az eseményeken is. Mostanában végre személyesen is találkozhattam azokkal, akik eddig csak az online térben követtek, egészen más élmény volt. Nagyon szeretem az online-t, de nehéz folyamatosan motiváltnak maradni. Kellenek a visszajelzések ami engem is nagyon feltölt.
Az elmúlt hónapok eseményei után újult erővel dolgozik, mint mondja, most kizárólag a munkájára fókuszál. „Hazudnék ha azt mondanám, hogy feldolgoztam a történteket. Minden erőmmel azon vagyok, hogy kimásszak a gödörből, de időre van szükségem.
Nagyon zártnak érzem magam lelkileg, nem engedek túl közel senkit magamhoz. A közösségi felületeimen egy olyan oldalamat mutatom, aki én is lenni szeretnék, de valójában nagyon összetörtem és nehezen telnek az estéim amikor egyedül vagyok. Mindezt a nyilvánosság előtt átvészelni még nehezebb, mert nagy nyomás nehezedik rám, de talán ez is kellett ahhoz, hogy ne süllyedjek túl mélyre és erőt vegyek magamon. A fájdalmat, ami bennem van, az edzéseimen adom ki magamból: néha ordítva, kifulladásig tolva.”
Rellának a munkáján kívül az igazi kikapcsolódást a családdal és barátokkal való időtöltés és utazás jelenti, illetve a nagyobb esti séták a kutyusával.
