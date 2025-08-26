Rubint Rella: „Valójában nagyon összetörtem”

Rubint Rella férjével költözött Lengyelországba tavaly, az élet azonban úgy hozta, hogy külön utakon folytatják, amelyről maga Rella számolt be követőinek májusban. A fitneszedző azóta óvja a magánéletét és minden erejével azon dolgozik, hogy minél többet adhasson edzőként és táplálkozástudományi szakemberként azoknak, akik egészségtudatosan szeretnének élni.

Rubint Rella válása után rengeteget dolgozik, most minden erejével erre fókuszál (Fotó: Mediaworks archív)

Rubint Rella: „A személyes találkozók nagyon sokat jelentenek”

Rella lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a helyzethez képest jól van, sőt napról napra egyre jobban.

Jelenleg minden erőmet és energiámat magamra és a munkámra fordítom, a visszacsatolásokból is érzem, hogy jó úton haladok. A közeljövőben több személyes eseményre számíthatnak tőlem a vendégeim és a követőim, mint például életmód táborokra, fellépésekre, egy napos eseményekre és rendezvényekre, amik az edzés és táplálkozás köré épülnek

– meséli Rella, akivel vélhetően fix helyszínen is találkozhatnak majd a sportolni vágyók, jelenleg azonban egyeztetés alatt vannak ezek a helyszínek és életmód táborairól is csak érintőlegesen beszélhet még.

Mindenképpen a saját személyiségemet és a táplálkozással, edzői képesítéseimmel kapcsolatos tanulmányaimat szeretném majd kamatoztatni a táborokban és az eseményeken is. Mostanában végre személyesen is találkozhattam azokkal, akik eddig csak az online térben követtek, egészen más élmény volt. Nagyon szeretem az online-t, de nehéz folyamatosan motiváltnak maradni. Kellenek a visszajelzések ami engem is nagyon feltölt.

De hogy van most Rella lelkileg?

Az elmúlt hónapok eseményei után újult erővel dolgozik, mint mondja, most kizárólag a munkájára fókuszál. „Hazudnék ha azt mondanám, hogy feldolgoztam a történteket. Minden erőmmel azon vagyok, hogy kimásszak a gödörből, de időre van szükségem.

Nagyon zártnak érzem magam lelkileg, nem engedek túl közel senkit magamhoz. A közösségi felületeimen egy olyan oldalamat mutatom, aki én is lenni szeretnék, de valójában nagyon összetörtem és nehezen telnek az estéim amikor egyedül vagyok. Mindezt a nyilvánosság előtt átvészelni még nehezebb, mert nagy nyomás nehezedik rám, de talán ez is kellett ahhoz, hogy ne süllyedjek túl mélyre és erőt vegyek magamon. A fájdalmat, ami bennem van, az edzéseimen adom ki magamból: néha ordítva, kifulladásig tolva.”

Rellának a munkáján kívül az igazi kikapcsolódást a családdal és barátokkal való időtöltés és utazás jelenti, illetve a nagyobb esti séták a kutyusával.